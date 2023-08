El desgarrador comunicado de Marcela Tauro: “Me fui preparando”

La famosa panelista volvió a la televisión tras sufrir una dolorosa pérdida y contó el mal momento que atraviesa.

Marcela Tauro volvió a Intrusos luego de atravesar un doloroso momento y reveló cómo enfrenta esta situación. Con un desgarrador comunicado, la famosa periodista contó cómo se preparó para la muerte que la toca muy de cerca.

Hace tan solo unos días atrás, la panelista enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida: falleció su mamá. Tras tomarse un tiempo para recuperarse, Tauro regresó a la pantalla chica y contó detalles de esta situación. "Estoy en paz. Estoy entera, sostenida, estoy en paz porque mi mamá murió como quería, no se dio cuenta. La siento como que está bien. Le quiero agradecer a todos ustedes porque estuve muy contenida", empezó por decir Marcela.

En este marco, Marcela profundizó sobre lo más difícil de esta pérdida. "Yo la llevé a vivir conmigo hace bastante y, salvo la internación que tuvo hace dos años, después estaba bien. El tema es que me agarró con mi hijo de viaje escolar en Europa", confesó. Asimismo, sumó: "A mi hijo se lo tuve que decir, el papá de Juan Cruz me ayudó mucho, los hermanos.. y Martín, mi expareja, también. Ni bien se enteró se vino volando. Estuve muy contenida y sostenida. Uno está preparado y no está preparado, los padres son padres. Gracias a Dios la pude disfrutar un montón".

Luego de confesar que está preparándose para acompañar a su hijo en el duelo para cuando regreso, Tauro cerró su comunicado aclarando que estaba muy tranquila. "No digo que no llore ni tampoco que no me ponga mal, pero siento que lo puedo vivir en paz, rezo mucho para que su alma se eleve, pero yo sé que se fue en paz", sentenció.

Marcela Tauro reveló lo que Cinthia Fernández no dijo de su pelea con El Trece: "Están cansados"

Las repercusiones mediáticas tras el enojo de Cinthia Fernández con "El Negro" González Oro siguen llegando y esta vez fue Marcela Tauro quien reveló lo que ocurrió en el detrás de escena del enfrentamiento. Las picantes declaraciones de la panelista que encendió el aire de Intrusos (América TV).

Durante el programa que conduce Florencia de la V en América TV, Tauro se metió de lleno en el enfrentamiento entre "El Negro" González Oro -quién tomó la conducción de Nosotros en la Mañana (El Trece) hasta el confirmado arribo de Fabián Doman- y la mediática Cinthia Fernández, que se sintió disgustada tras un cruce al aire, y contó lo que nadie dijo hasta el momento sobre la pelea. "Están cansados de que tenga problemas con los técnicos y camarógrafos", sentenció, dando el panorama total con la opinión de los trabajadores del canal sobre Fernández.

Con estas palabras, Tauro puso en duda la continuidad de Cinthia Fernández en el programa Nosotros a la Mañana, donde se desempeña como panelista. Tras su discusión con González Oro, la mediática se ausentó al magazine y aunque las alarmas se dispararon, el conductor Ángel de Brito se encargó de disiparlas al contar que le sucedió a la figura: "Es algo menor, una cuestión ginecológica, pero tiene que atenderse. El miércoles se opera Cinthia. Se le corrió el diu y le está causando algunas hemorragias".