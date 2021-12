La insólita acusación de Marcela Tauro a Guido Kaczka: "Viví muchas cosas"

La periodista sorprendió a los televidentes al revelar una interna que tuvo con el conductor de El Trece.

Marcela Tauro se refirió a su casamiento con el empresario rosarino Martín Bisio y deschavó una verdad sobre su relación con Guido Kaczka, con quien comparte el aire radial desde hace años. En su descargo, la ex panelista de Intrusos culpó al conductor de un drástico cambio en su vida.

"¡Ay, chicos! Yo te digo cómo empezó esto: gracias a Guido Kaczka", comenzó la periodista, tras ser consultada en Los Ángeles de la Mañana por cómo surgió la idea de su casamiento. "Resulta que con Guido estábamos tratando en la radio el tema de si habíamos tenido propuestas de casamiento. Todos dijimos cuáles habían sido, y él dijo ‘llamen al gomero Martín'", siguió.

Tauro, lejos de escatimar en detalles, continuó sobre cuán influyente fue Guido en la importante decisión que tomó: "Lo llamaron a Martín y Guido le dijo que me dijera al aire lo que me había propuesto. Y a partir de ahí ocurrió todo. Fue bárbaro pero no es que tenga una fecha, no es que en el 2022 me caso". "Acordate lo que te conté, Ángel. Yo el 2020 lo tuve como de crisis, pero el 2021 afianzó la pareja porque viví muchas cosas", recordó la comunicadora.

El prejuicio de Marcela Tauro por la diferencia de edad con su pareja

Marcela Tauro se refirió a su relación con Bisio en 2019, en diálogo con Infobae, y enunció: "Todo es a favor. En realidad, al principio me paranoiqueaba mucho con la diferencia de edad con mi novio. Mucho mucho... Incluso el año pasado tuvimos una crisis por eso. La gente más joven es más libre, no tiene mambos, los que tenemos toda la gente grande. Vienen con un chip de estar “sin problemas”; al contrario, te solucionan todo, te tratan mejor, te cuidan, te miman, te protegen, son leales".

"Por ahí, en contra, que la gente te critica más, o piensan que vos lo mantenés, esas boludeces. Pero la verdad que yo veo todo a favor", cerró en aquel momento, sobre la mirada social hacia su relación amorosa.

En ese mismo reportaje, la periodista egresada de la UCA contó cuáles eran sus panelistas de TV favoritas y enumeró: "Marina Calabro, Yanina Latorre, Karina Iavícoli; me gustan muchas... No quiero ser injusta. Evelyn (von Brocke), las chicas de Bendita. Y de hombres, Pallares, Damián Rojo, Ambrosino, Daniel Rinaldi. Y de la camada nueva: Lío Pecoraro, Luis Piñeyro, Guido Zaffora".