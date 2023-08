Flor de la V confesó la verdad de lo que pasó con Andrea Rincón: "Sucedió"

Flor de la V rompió el silencio sobre la polémica con Andrea Rincón, tras su duro descargo contra Intrusos.

Florencia de la V es una actriz, comediante, vedette y presentadora de televisión de 48 años, más conducida por ser la conductora de Intrusos (América TV). Y es por su rol en ese programa que su nombre resonó con fuerza en las redes sociales tras el escándalo con Andrea Rincón, quien denunció al programa de espectáculos y acusó a la producción de haberle hecho "algo muy feo y humillante". En medio de la polémica, De la V rompió el silencio y contó su versión de los hechos.

Rincón hizo un descargo en sus redes contándoles a sus seguidores lo que le había ocurrido en Intrusos, antes de dar una nota que tenía pactada. Según la modelo, había acordado hacer la entrevista con Florencia, pero la producción cambió los planes a último momento y le dijo que las panelistas del programa iban a hacerle las preguntas. Indignada, Rincón se retiró del estudio y dio a conocer todo lo sucedido a través de un furioso descargo. Ante esto, De la V apareció y dio su palabra.

"Lo que sucedió con Andrea fue un mal entendido. Lamento mucho que haya vivido esa situación. Yo le mandé un mensaje, le escribí. Yo estaba al aire cuando sucedió su descargo, pero pude hablar, y le pido disculpas en nombre del programa si se sintió mal", aseguró la conductora. Y explicó que no estaba enterada de este conflicto, ya que "fue algo que pasó al aire".

"Hubo un malentendido con lo que le habían propuesto y lo que ella entendió. Yo la vendí al principio del programa y después sucedió eso y se fue", amplió De la V. Por último, concluyó: "No tengo en claro lo que pactaron con ella para hacer la nota, yo confío en mi producción. Ella me mandó un mensaje y me dijo que no tenía problema en hacer la nota... Fue un gran malentendido".

Qué dijo Andrea Rincón sobre el escándalo con Intrusos

Andrea Rincón hizo un descargo en sus redes sociales en el que contó lo sucedido con lujo de detalles. "Quiero contarles que me pasó algo muy feo y humillante. Hoy tenía que estar en este momento en Intrusos. Hace rato que me vienen llamando, y no voy porque vengo tocada con los programas de la tarde. Pero decidí ir porque me propusieron hacer un mano a mano con Flor, para hablar de mi carrera", comenzó la artista.

Luego, contó que su amigo Jey Mammón la llamó por teléfono y le advirtió que tuviese cuidado, ya que a él también le habían dicho de hacer un mano a mano con la conductora y no se lo cumplieron. Sin embargo, Rincón aseguró que se sentía tranquila, ya que "Flor es una mina que te respeta". Acto seguido, mostró en pantalla el chat que su mánager tuvo con el productor de Intrusos, en el que el hombre le prometió que iban a cuidarla.

Sin embargo, al llegar al lugar la situación fue otra. "Cuando llegué al programa me dijeron que iba a ser con todos. Llega el muchacho, el mismo que mandó los mensajes, y dice que no es el arreglo que tenían. Yo no soy la misma Andrea que traían hace años, la palabra se respeta, tiene un peso. A mí se me respeta lo que acordaron conmigo, o me voy, les dije", continuó. Luego, contó que una productora se le acercó y le dijo: "Entonces te voy a pedir que te vayas rápido, que no te vea Flor...". "Flaca, esto es una humillación. Pero como estos programas se manejan así, tan mafiosamente...", sumó, furiosa.

En este sentido, señaló que lo que le hicieron "es moralmente bajo", pero que "están acostumbrados a humillar así a la gente". "Conmigo lo hicieron durante años, llamarme drogadicta, decir '¿está drogada? Dale, llamala que es el momento, ponele la cámara que la hacemos mierda'. Mi problema no es con el panel, con ellos hay la mejor. Mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto y abusarme", aclaró.

Acto seguido, agregó: "Esto no es muy distinto a una violación, que decirme 'dale, ya estás acá, bajate el pantalón que te la ponemos'. No, yo elijo quien me garcha o no, y como elijo eso, también elijo que hago o dejo de hacer. Por eso elegí el programa donde me sentaba, y elijo quien me entrevista o deja entrevistar. ¿Hasta cuándo voy a aguantar el abuso de la gente? Yo arreglé algo y eso se cumple, ahora van a tener que ver que hacen conmigo y este contrato".

Una vez más, enfatizó que su bronca estaba dirigida al productor con el que había pactado la nota. "A mí no me faltan más el respeto. A mí no me manipulan más. No es la primera vez que me llaman, me quemaron la cabeza. ¿Y cuando acepto ir me faltan el respeto de esta manera? Me produje toda la mañana para que me humillen de esta manera. Esto no se le hace a la gente, van a tener que responder. Un mano a mano son dos personas. Exijo respeto como mujer y como persona. Desde que tengo 22 años voy a ese programa y me faltan el respeto".

Por último, aclaró que Flor de la V "no tiene la culpa", pero que le parecía necesario hacer un descargo al respecto. "¿Cuándo van a respetar a una persona en ese programa? ¿Tan grande creen que la tienen? Cuando llegue la carta documento vamos a ver qué grande que la tienen. Pero Andrea Rincón tiene dignidad. Yo valgo, a mí no me van a humillar ni faltar el respeto", cerró.