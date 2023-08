Andrea Rincón rompió el silencio y contó su verdad de lo que le pasó en Intrusos: "Una humillación"

La actriz contó su versión de los hechos luego de que la acusaran de dejar plantados a los integrantes del programa de América TV.

Andrea Rincón rompió el silencio luego de la fuerte acusación que recibió por parte de Guido Záffora y contó la verdad detrás de su escándalo con Intrusos. La reconocida actriz iba a dar una entrevista con el programa de espectáculos este martes 29 de agosto, pero antes de salir al aire se fue del canal y trascendió la versión de que se fue por un "capricho". Sin embargo, ella reapareció para contar su versión de los hechos y anunció que tomará medidas legales al respecto.

A través de un video que publicó en su perfil de Instagram, Rincón contó cómo fue el verdadero acuerdo que la producción rompió a último momento y confesó que tomará medidas judiciales para exigir un resarcimiento por parte del programa. “Ustedes me ven muy linda pero me pasó algo muy humillante. Hoy tenía que estar, en este momento, en Intrusos, hacía rato que me llamaban pero no voy porque vengo medio tocada con los programas de la tarde, como le digo yo. Sin embargo, hoy decidí ir porque me habían ofrecido hacer un mano a mano con Flor, que acá tengo la propuesta que dice ‘es para hablar de su carrera, no es un tema en específico sino un mano a mano con Flor’. Lo pongo ahí para que lo vean", empezó por decir.

Luego, sumó: "Entonces nada, dije ‘me pongo linda’, me levanté temprano, vino una maquilladora, una marca me prestó un vestuario. Pero hoy me llama Jey Mammón y me dice ‘ojo, a mí también me dijeron que era un mano a mano y no me lo cumplieron’, entonces decidí consultar". Asimismo, aclaró: "Yo sé que Flor es una buena mina, que te respeta y te pregunta tranquila. Entonces le mando un mensaje a mi manager, él le dice: ‘Nahui, que se respete el arreglo que es un mano a mano. Andrea no quiere exponerse a todo tipo de preguntas’. A lo que le responden: ‘Entendido, Arturo. La vamos a cuidar’".

Sin embargo, la situación se desvirtuó por completo y la producción se habría negado a cumplir el acuerdo. "¿Qué pasó? Este mensaje fue a las 12, 12:30 llego al canal y me dicen ‘este es un programa en donde van a estar todos’, a lo que le digo que ese no era el arreglo. Entonces llega este muchacho, que fue el que le escribió a mi mánager, y dice que ese no fue el arreglo que habíamos hecho". Finalmente, sumó: "Mi manager lo llamó y le dijo ‘¿me estás jodiendo?, me dijiste esto hace un rato’. Entonces yo le digo ‘no papito’. Yo no soy la misma Andrea de hace unos años, la palabra se respeta, la palabra tiene un peso. Por lo menos eso es lo que me enseñaron en mi casa. A mí o me respetan lo que arreglaron conmigo o me tomo el palo, me pedís el autito y me vuelvo".

Rincón enfatizó en que no era la culpa de Flor de la V, ya que la productora le dijo que "si quería se podía ir, pero que no grite ni haga escándalo para que no se entere la conductora". "Si tanto se creen, vamos a ver qué hacen cuando les llegue la carta documento", afirmó la actriz muy molesta. "Esto es una humillación. Y si no saben, estos mensajes son un contrato. Lo que están haciendo es moralmente bajo", continuó.

Por último, sentenció: "Ellos están acostumbrados a hacer este tipo de cosas, a tratar así a la gente. Mi problema no es con el panel, mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto. Y así como elijo a qué programa voy, elijo quién me entrevista y quién no. Andrea Rincón tiene dignidad y no me voy a quedar a hacerles el caldo gordo en el programa berreta ese que tienen".

Andrea Rincón presentó a su nuevo novio con postales románticas en redes sociales

Andrea Rincón compartió una serie de picantes fotografías en un jacuzzi junto con su nuevo novio, a quien presentó en sociedad por primera vez. Quién es el hombre que conquistó el corazón de la actriz y con el que decidieron sellar su amor con el mismo tatuaje.

Desde hace un tiempo, Andrea Rincón decidió cultivar un bajo perfil en su vida sentimental, por lo que no se supo nada de sus relaciones amorosas. En el verano pasado, la propia actriz salió a desmentir que estuviera en pareja con Fredy Villarreal, con quien compartía elenco en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Pese a que solo los unía el trabajo y una relación de amistad, los rumores comenzaron a circular cuando se vio la buena onda que había entre ellos.

Pero en las últimas horas, Rincón mostró en sus redes sociales lo feliz que está y quién la acompaña. La ex Gran Hermano compartió una serie de fotografías en un jacuzzi junto con Mauricio Corrado, su nuevo novio. Fue la propia Andrea Rincón la que etiquetó a Corrado luego de que diversos seguidores le pidieran que lo hiciera.

Mientras tanto él busca mantenerse en el anonimato, dado que tiene su cuenta de Instagram privada y solo los siguen 71 personas. Hace solo unos días Andrea Rincón mostró en sus redes sociales el tatuaje que se hicieron con Corrado, con quien también pasó las fiestas. A la actriz se la ve muy feliz y así lo notan también sus amigos del ambiente, como Mónica Antonópulos, Georgina Barbarossa y Celeste Cid, entre otros, que celebran la sonrisa de oreja a oreja que Rincón ostenta por estos días.