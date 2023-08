Una figura pegó el portazo en Intrusos: "No la respetan como mujer"

Intrusos sufrió una baja inesperada por un motivo escandaloso. Qué pasó y quién fue la famosa que decidió irse del programa de América TV.

Intrusos es el programa insignia de espectáculos en América TV. Por ahí pasan muchísimas figuras del mundo de la farándula para promocionar shows, hablar de asuntos personales o bien para realizar divertidas entrevistas. Sin embargo, en las últimas horas una figura pegó el portazo y se fue del envío conducido por Flor de la V alegando que no fue respetada "como mujer".

Según Pampito, panelista de Intrusos, una figura fue invitada a Intrusos y no salió al aire porque no aceptó ser entrevistada por los panelistas y quería una entrevista exclusiva con Flor de la V. En efecto, la actriz que decidió irse del estudio es Andrea Rincón.

"Andrea Rincón vino a 'Intrusos' y se fue sin hacer la entrevista porque quería un mano a mano con Flor (de la V) y que los panelistas no le preguntemos", lanzó Pampito en Twitter. "Obvio que no era lo acordado y se fue re caliente. Ahora dice que no la respetan como mujer", agregó el panelista.

Así las cosas, lo cierto es que no hubo entrevista exclusiva con Flor de la V ni charla con ninguno de los panelistas, puesto que Andrea Rincón (según Pampito) decidió marcharse del programa mostrando su disconformidad.

Ángel de Brito le robó una figura a Flor de la V y estalló la interna en América

A días del estreno del Bailando 2023, la mayor apuesta de América TV en este año, salió a la luz una nueva interna dentro del canal. Precisamente, Ángel de Brito tomó una drástica decisión sobre LAM y le robó una figura importantísima a Flor de la V.

El conductor del ciclo de espectáculos nocturno hizo el inesperado anuncio durante la emisión del lunes 28 de agosto de LAM. Luego de la despedida de Andrea Taboada del programa, histórica angelita, De Brito dio a conocer la incorporación de una nueva panelista que, no es más ni menos, que una periodista que formaba parte de Intrusos, el ciclo de Flor de la V.

"Es la primera angelita que vuelve al programa, porque todas las que se fueron nunca volvieron", adelantó el conductor antes de mostrar desde el móvil de quién se trataba. "Se incorpora la semana que viene", continuó el famoso periodista antes de dar a conocer el nombre de Maite Peñoñori.