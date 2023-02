Lizy Tagliani terminó con el misterio y tomó la decisión más importante de su vida: "Ojalá se nos de"

Lizy Tagliani se casará muy pronto con Sebastián Nebot y cumplirá uno de sus más grandes sueños.

Lizy Tagliani está por cumplir dos de sus sueños más grandes: se casará con Sebastián Nebot, su pareja desde hace un año, y anunció que ya tomaron una de las decisiones más importantes de su vida.

En varias ocasiones, la conductora de televisión había dicho que soñaba con encontrar a la pareja indicada con quien cumplir su deseo de maternar. Finalmente, Lizy encontró el amor, se casará el próximo 23 de marzo de 2023 ya inició los trámites para convertirse en madre por primera vez.

“Yo siempre me quise casar. Va a ser una ceremonia tradicional, por civil, el 23 de marzo. Esa misma noche hacemos la fiesta en un salón de una amiga en Berazategui", reveló la conductora. Por otra parte, dijo que elige casarse con Sebastián porque le enamoró "su compañerismo, su contención y su extremo amor".

En este sentido, explicó por qué quiere maternar a su lado: "Con él quiero ser madre. Ya hicimos los papeles de inscripción para la adopción y ojalá se nos dé”. Por su parte, el joven declaró que lo que lo enamoró de Lizy fue "lo buena persona que es". "Es una mujer hermosa, sencilla y súper luchadora, que ama a los animales como yo. Ojalá después de casarnos podamos cumplir el sueño de ser padres juntos”, concluyó.





Tagliani además contó, en diálogo con la revista Gente, que Sebastián “es un gran compañero y tiene una forma muy linda de ver la vida” y que fue él quien la convenció de ser madre. "Me explicaba que ser mamá es algo muy lindo para mí por todas las cosas que tengo para ofrecerle a una criatura y porque es un vínculo que no se corta nunca. No es un novio, un primo o una tía: es un hijo, algo irrompible que va a perdurar para siempre”, sostuvo.

Además, contó que le gustaría que su hijo se llame Jaime, si es varón, ya que es el segundo nombre de Sebastián. “Nunca le había prestado atención a ese nombre hasta que me contó que su segundo nombre es ese. Me engancha porque me hace acordar a Jaimito: un hijo mío me lo imagino así libre y medio demonio. Y si es nena, me gustaría que sea Celestina como mi mamá”, cerró.

La propuesta de matrimonio que Sebastián Nebot le hizo a Lizy Tagliani

Sebastián Nebot le propuso matrimonio a Lizy Tagliani un 12 de septiembre, en el cumpleaños de la conductora. Es por esto que decidió sorprenderla con el gesto más romántico: la recibió en su casa con un grupo de mariachis, un conjunto de velas que formaban un corazón y sus iniciales. "¿Te querés casar conmigo?", le propuso. Inmediatamente, la conductora dio el "sí". "Feliz cumpleaños mi amor, minutos antes te propuse casamiento y menos mal que aceptaste, jeje. Prometo hacerte feliz hasta el último minuto de mi vida, te amo", le escribió el joven en sus redes sociales.