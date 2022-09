Lizy Tagliani, muy cerca de cumplir su sueño: "Tengo muchas ganas"

Lizy Tagliani contó que dentro de poco cumplirá uno de sus deseos más profundos: convertirse en madre.

Lizy Tagliani abrió su corazón sobre sus deseos de convertirse en madre y reveló que ya puso en marcha los trámites de adopción. Además, explicó que fue su pareja Sebastián quien le dio la idea, aunque se trata de un proyecto personal mucho más allá de su relación.

La conductora de televisión detalló en diálogo con LAM (América TV) cómo surgió su deseo y cuáles son sus expectativas sobre la maternidad. "Tengo muchas ganas de ser mamá, estoy averiguando. Ahora justo estoy haciendo el trámite de adopción. Está avanzando de a poquito, con paciencia”, comenzó.

En este sentido, la cómica destacó que "no tendría ningún problema" en que su actual pareja se sume a este proyecto, pero que su deseo de maternar es un proyecto individual que está mucho más allá de lo que pase con su relación.

Sin embargo, Tagliani contó que fue su novio quien le propuso la idea y la convenció. "Esto surgió por Sebastián. No para hacerlo con él, sino que fue el que me decía: ‘¿Por qué no sos mamá? Si podrías ser una mamá perfecta y darlo todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de donde venís, como empezaste, tu familia y compartir todo?'", profundizó.

“Un hijo no es ni una pareja, ni un primo, ni nadie. Es una relación para toda la vida", reflexionó Lizy. Y concluyó: "Ojalá que el niño tome la decisión de decirme ‘mamá’, y si sigue todo esto tan bien con Sebastián, que le diga ‘papá’. Pero me gustaría criar a una criatura que tome la decisión él. Yo siempre llamaba a mis papás por sus nombres hasta que sentía que le quería decir 'papá'".

Las expectativas de Lizy Tagliani sobre la maternidad

Lizy había contado a mediados de 2022 que quería convertirse en mamá y que iba a iniciar los trámites de adopción. "Descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá", reveló en PH: Podemos Hablar (Telefe).

Si bien tenía ganas de ser madre desde hace mucho tiempo, explicó que antes no se había permitido pensarlo de verdad. "La vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, aunque no vaya a parir yo, mi corazón sí", cerró la humorista.