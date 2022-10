El pedido de Lizy Tagliani que descolocó a Mirtha en El Trece: "Para que lo pienses"

La humorista sensibilizó a la conductora de televisión en medio de su programa con una impensada propuesta. Lizy Tagliani contó que se casará con su pareja en el ciclo de Mirtha Legrand.

Lizy Tagliani le hizo una insólita propuesta a Mirtha Legrand en pleno vivo de su programa, cuando se refirió a su casamiento con Sebastián Nebot. La comediante y conductora de televisión le pidió a la estrella de El Trece que fuera la madrina en la ceremonia de celebración de amor entre su pareja y ella.

"Estoy en una relación hermosa, creo que es lo más sano que me ha pasado en mucho tiempo. Sebastián es un hombre de verdad encantador, que me comprende, que me ayudó a pensar que yo también podía ser mamá, que es algo que yo tenía negado", comenzó su descargo Tagliani sobre su amor por su pareja. Y continuó: "Yo jamás quise ser mamá porque pensaba que iba a exponer al chico por ser una chica travesti".

La humorista aseguró que Nabot fue quien le hizo entender que podía ser mamá. "Nos vamos a casar el 23 de marzo", anunció Tagliani. "¡Esto merece un aplauso!", soltó Mirtha y toda la mesa felicitó con palmas a la conductora. "No te quiero poner en un compromiso, solo es para que lo pienses. Vos fuiste un nexo muy importante, como mucha gente, para que yo sea la Lizy que soy hoy. Yo empezaba como la peluquera de Jorge (Ibáñez) y después de los grandes desfiles, venían las fiestas y siempre nos reíamos, siempre estabas predispuesta y me llamabas para incluirme", enunció la celebridad.

El divertido ida y vuelta de Lizy Tagliani con Mirtha Legrand

Lizy: Le decía a Sebastián: 'Ojalá que ese gran nexo entre Jorge y yo pudiera ser la madrina de mi casamiento'".

Mirtha: "¿Vos me lo estás ofreciendo ahora?".

L: "Sí pero es para que lo pienses".

M: "Me sorprende lindo. Yo encantada, encantada".

L: "Es re lindo porque de verdad fuiste muy importante".

Como cierre de ese momento cálido, Mirtha recordó la ocasión en que llevó a su programa a Mariela Muñóz, una chica trans que había adoptado hijos. "Yo traje a la primera trans, que tenía hijos. Hace años, cuando nadie invitaba a una trans. Y yo la traje muchas veces", recordó Legrand.

El mal momento de Lizy Tagliani

Tagliani se mostró devastada en sus redes sociales hace algunas semanas por el repentino fallecimiento de su perra "Tati", a quien asesinó un perro vecino en un ataque. "Vi como el perro la captó y la pasó para el otro lado pero no pude hacer nada corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido... cuando la llamé me movió la cola y se durmió, hasta ultimo momento diosa", escribió la actriz en uno de sus posteos de Instagram.