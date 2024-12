Wanda Nara expuso el detrás de la pericia piscológica de Mauro Icardi: "No puede"

Wanda Nara contó detalles precisos sobre su relación con Mauro Icardi en el living de Susana Giménez. Luego de varias especulaciones al respecto, y varias fotos filtradas que vuelven a involucrar a La China Suárez como la tercera en discordia, la conductora de Bake Off brindó una extensa entrevista en donde reveló cómo continúa la separación con el jugador de fútbol.

En primer lugar, Nara dejó en claro que está separada de Icardi y oficializó su relación con L-Gante. En este marco, contó que la disputa con su ex está cada vez más difícil y que incluso ya tienen fecha para la audiencia del divorcio: en marzo se irán a marzo para cerrar el trámite legalmente. Precisamente, la conductora dejó en claro que el inicio del fin de su matrimonio fue la infidelidad de Icardi a ella con "La China" Suárez. "Yo intenté recuperar mi matrimonio en estos tres años, pero no pude", aseguró.

"Esta situación de hace varios años hizo que tengamos varios cortocircuitos en el medio. Nos peleábamos siempre con el mismo fantasma de esto que había pasado. Antes de eso yo le dedicaba el tiempo a él, hasta dejé de trabajar porque a él no le gustaba que trabaje", sumó. Por diversas razones, entre ellas la responsabilidad que le cayó por la actitud de Mauro al querer dejar el fútbol mientras juagaba en el PSG, Nara decidió volver a apostar por su matrimonio pero no funcionó como esperaban.

A tres años de esta infidelidad, el matrimonio está oficialmente terminado, pero la situación está complicada: una denuncia por violencia por parte de ella y diversos "escrachos" en redes sociales por parte de los dos. “Cuando yo le digo de mi relación con Elián, a él no le gusta y se viene a Argentina, yo estaba en Brasil con L-Gante. Cuando llego lo encuentro de vuelta en el departamento y ahí le dije ‘Mauro tenemos que hacer algo’. Él sabía que yo estaba en Brasil y me llegaban mensajes muy raros diciéndome ‘te amo, te extraño. Te espero en casa’”, explicó al respecto. "Cuando yo llego a buscar cosas a mi casa, entre ellas mis llaves de la casa de fin de semana y ropa, para irme y no pasar esa noche con el, el me encierra en el vestidor", sumó sobre su encuentro con Icardi cuando volvió de vacaciones.

"Entonces, hablé con mi abogada y me dijo que tome cartas en el asunto. Yo no quería que se hiciera público, pero sabía que es lo siempre pasa: me hice una pericia psicológica y me enteré el resultado por los medios", contó. Finalmente, contó lo que más le molestó de la situación: "Al otro día de que viéramos a La China en Gardiner, él tenía una pericia psicológica muy importante para la tenencia de las chicas. Él dos veces no fue y a mí me dan la tenencia hasta que él no se haga la pericia. Él hoy no puede ver a sus hijas. Entonces él fue después de haber pasado la noche con ella. Me enteré que fue a hacer la pericia con ella y borracho. Sentí que no se lo estaba tomando en serio".

La relación de Wanda Nara y L-Gante

Sobre el inicio de su relación con L-Gante, la conductora confesó que al primero que le dijo fue a Icardi. “Yo le dije a Mauro que me quería venir acá y quedarme definitivamente. El me dijo aguantame que me quedan dos años y me retiro y ahí yo le dije ‘es que no sé si en dos años me veo con vos’. Ahí fue cuando yo me puse más firme, me cuestan los cortes, y se que el se pone mal. Me hubiera gustado que el duelo que yo hice estos tres años Mauro también lo haya hecho y hoy en día pudiéramos estar bien, pero no nos pasa”, empezó.

Se conoció el plan de venganza de Mauro Icardi a Wanda Nara

En el programa Socios del Espectáculo, emitido por El Trece y conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el periodista Matías Vázquez reveló información que asegura haber recibido de allegados a Mauro Icardi. Según estas fuentes, el futbolista estaría elaborando un "plan de venganza" relacionado con su vida personal.

"Los amigos de Icardi están dispuestos a hablar y a revelar detalles sobre este plan de venganza. ¿Por qué se llama así? Todo comenzó con una publicación reciente en las redes sociales de Mauro, una foto en Maldivas. Pero esa imagen no es solo un recuerdo visual; tiene un mensaje más profundo", comentó Vázquez. El periodista recordó que en noviembre de 2022, Icardi y Wanda Nara se reconciliaron en ese mismo lugar, en medio de una crisis marcada por el escándalo con la China Suárez y los rumores sobre el vínculo de Wanda con L-Gante.

Ante la consulta de Pallares sobre si Wanda también estaba en Maldivas en aquel momento, Vázquez confirmó que sí. "Esta publicación tiene un objetivo claro: traer al presente un momento emocionalmente cargado para Wanda, en el que ambos estaban distanciados. Esto se conecta con las recientes declaraciones de Wanda sobre las presiones y manipulaciones que siente, y cómo estas acciones podrían intensificar esas emociones", analizó Vázquez.

El tema no quedó ahí. Vázquez también mencionó las declaraciones del director técnico del Galatasaray, Okan Buruk, quien señaló el impacto que la relación de Icardi con Wanda habría tenido en su carrera profesional. Según Buruk: "Si no fuera por los problemas con su esposa, quizás Mauro estaría en otro lugar ahora, incluso como delantero de la Selección Argentina. Su vida personal le costó mucho en términos deportivos". El comentario del DT abrió una nueva arista en la controversia, sugiriendo que los conflictos familiares no solo afectan la vida privada de Icardi, sino también su trayectoria profesional.