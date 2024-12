Declaró la golfista detenida en Pinamar y negó el ataque en el campo de golf: "Los golpes fueron producto de que se tropezó con sus sandalias"

Celeste Lorena López (41) declaró casi dos horas frente al fiscal Juan Pablo Calderón, luego de ser detenida por el delito de "lesiones en tentativa de homicidio" en perjuicio de Silvia Lo Presti, la mujer que denuncia haber sido agredida en un golf de Pinamar. Dicha acusación se basó en que "los golpes cesaron por intervención de un tercero".

López aseguró en su declaración que no le dio ningún golpe a Lo Presti y que jamás utilizó términos racistas y clasistas, sino que, por el contrario, fue la presunta víctima la que la insultó verbalmente: “Me gritó ‘sos una negrita de mierda, un gato, no tenés por qué estar acá, sos del conurbano”. De ese modo, no pudo justificar las lesiones que constató la propia Policía -en cabeza y cuello- alegando que "quizás se tropezó con sus propias sandalias".

Debido a esa declaración, el abogado defensor busca iniciar acciones contra Silvia por "falsa denuncia", aclarando que en las próximas horas presentará pruebas que demuestren que “los hechos se sucedieron de una manera muy distinta a como declaró Lo’Presti”.

Luego de declarar, fue trasladada en un móvil policial a la comisaría del pueblo de Madariaga. Desde el sábado a la tarde permanece alojada con otras siete mujeres, según reporta Infobae. “Está hacinada y en un delicado estado psicológico”, contó su abogado defensor a ese medio, Lisandro Lauría, y aseveró que se encuentra “muy mal anímicamente”.

“Vamos a pedir el cambio de calificación porque entendemos que homicidio en grado de tentativa es excesivo. Y vamos a pedir la excarcelación porque también es excesiva, López no tiene antecedentes penales”, expresó en diálogo con Infobae Lauría, que busca cambiar la carátula del expediente a "lesiones leves". Mientras la actual detención prevé unos 16 años de cárcel, el delito por "lesiones leves" contempla una pena de un año de prisión en suspenso.

El brutal ataque y la denuncia de la víctima

El ataque se conoció primero por redes sociales. En el video que circuló, filmado por un testigo, sólo se ve el final: Lopresti, una jubilada de 61 años que paseaba con su amiga Adriana mientras tomaban mate, casi desmayada en el pasto. Minutos antes había sido atacada con gritos, insultos y golpes por López y Mariano Girini, su pareja, a quienes se los ve en el video casi escapando.

“Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate, negras ratas. Pagamos 50 mil dólares por estar acá”, son las palabras que se viralizaron por parte de los atacantes. No contentos con ello, cuando Lopresti se acercó a calmar las aguas López le partió un palo de golf en la cabeza que la dejó "tonta" en el piso.

“Lo que les molestaba en definitiva es que estuviéramos ahí, porque ni siquiera estábamos interrumpiendo el juego”, dijo Lopresti, que vive en City Bell, La Plata; y es propietaria de un dúplex en la ciudad balnearia. De hecho, según contó hace unos días a Pinamar Diario, la agresión por parte de López y de Grini comenzó unos minutos antes de que le pegaran. Primero fue el hombre, que tiró una pelota hacia los tobillos de Adriana cuando estaban casi saliendo: “Era como un ‘váyanse’ y Adriana les pidió disculpas, pero ahí empezaron toda la cantinela”, con esa expresión Lopresti se refirió a los insultos.

En su relato ante la prensa, Lopresti contó que Girini y López estaban “totalmente sacados”, que tras los pelotazos que les lanzaron a ella y a su amiga, fue Adriana la que discutió con ellos, mientras ella se quedó algo alejada de la situación hasta que en un momento decidió intervenir por lo violenta que se tornó la situación.

“Ahí viene la agresión. Me pega sin dudarlo con el palo en la cabeza y en el cuello, lo parte. Y no le da la distancia, porque si me pega con la madera, me mata. Ahí dije, ‘ya está’. Mi cabeza quedó temblando. Y ahí vi que saca otro palo y me vuelve apegar”, relató Lo Presti con algo de angustia en la voz. En ese momento, dijo, se sintió “en el horno”.