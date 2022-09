Lizy Tagliani confirmó una gran noticia junto a su novio, Sebastián Nebot: "Me hacés muy feliz"

La famosa actriz y conductora contó detalles de la noticia a través de las redes sociales.

Lizy Tagliani confirmó una feliz noticia junto a Sebastián Nebot, su novio de hace algunos meses. Tras la ruptura con Leo Alturria, su pareja durante 3 años y con quien también se había comprometido, la actriz conoció a su nueva pareja y desde entonces emprendieron un camino en conjunto. Pero ahora, van por mucho más juntos.

Según mostró en sus redes sociales, este lunes 12 de septiembre, Tagliani celebró su cumpleaños con un regalo muy especial por parte de su pareja. Además de recibir la fecha de su nacimiento, la actriz también festejó un nuevo mes de noviazgo junto a Nebot, por este motivo, el novio de Lizy decidió sorprenderla con una propuesta muy particular.

A penas llegó a su casa, Tagliani fue recibida por su novio con un grupo de mariachis y un conjunto de velas que conformaban un corazón y otro las iniciales de la pareja. Fue entonces cuando Nebot aprovechó para hacerle la pregunta tan especial: "¿Te querés casar conmigo?".

Sin pensarlo dos veces, la actriz contestó que "obvio" y luego sellaron su amor con un beso. Posteriormente, el novio le escribió una especial dedicatoria en Instagram: "Feliz cumpleaños, mi amor. Minutos antes te propuse casamiento y menos mal que aceptaste, prometo hacerte feliz hasta el último minuto de mi vida. Te amo".

Telefe bajó a Lizy Tagliani del Mundial: los motivos del canal

En las últimas horas se confirmó que Lizy Tagliani no viajará al Mundial Qatar 2022 con Marley para cubrir el evento deportivo para Telefe, como estaba previsto. Además, en LAM revelaron que la conductora será reemplazada por otra famosa. Qué dijo Lizy sobre los motivos de su baja.

Gracias a su buena onda con el público y el trabajo que hace desde hace años, Lizy Tagliani logró convertirse en una de las máximas figuras de Telefe, algo que el canal reconoce teniéndola en cuenta para grandes producciones. De hecho, la conductora iba a ser una de las estrellas que estaría en el Mundial de Qatar 2022 junto con Marley, pero en las últimas horas se confirmó que no será así.

"Lizy Tagliani no va a ir y va a ser reemplazada por otra", contó Fernanda Iglesias en LAM, donde también reveló que Telefe está preparando Por el Mundial, seis especiales que será conducido por Marley e invitados. En ese sentido, la periodista explicó que algunas de esas estrellas iban a ser Lizy, Lali Espósito y Damián Betular. Entonces, Iglesias agregó que en el canal de ViacomCBS decidieron que la conductora no vaya y sea reemplazada por Catherine Fulop.

"No es que no quieren que vaya, sino que Lizy está con teatro y además, empezaría a grabar su nuevo programa que iría antes de La Mascara. Esa sería la razón por la que no viajaría", acotó Lourdes Sánchez. Pero Fernando Iglesias insistió con su propia información: "Le dijeron que no vaya porque hay muchas restricciones en estos países árabes. No son muy amigos de la comunidad LGBT y se decidió esto junto con que ella tenía otros trabajos y eso".