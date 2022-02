Laurita Fernández habría salido con un periodista de El Trece: "Hubo algo"

Después del final de la relación de Laura "Laurita" Fernández con Nicolás Cabré comenzaron los rumores acerca de un probable romance de la bailarina con un periodista de El Trece. La joven trabajó en dicho canal en ShowMatch y otros ciclos y conoce al comunicador en cuestión por haberse cruzado en varios eventos vinculados con la televisión argentina.

Se trata nada menos que de Diego Leuco, uno de los conductores estrella de la señal de aire del Grupo Clarín. De acuerdo con Ángel de Brito en su cuenta oficial de Instagram (@angeldebritooki), Fernández y Leuco tuvieron un affaire en algún momento.

En la habitual sección de #ÁngelResponde en Instagram, De Brito llamó la atención cuando contestó la pregunta de uno de sus casi tres millones de seguidores. Como el exlíder de LAM (Los Ángeles de la Mañana) conoce a Laura por su paso por la misma señal, no tuvo problemas en despejar las dudas que muchos tienen acerca de la soltería actual de la modelo y actriz.

Entonces, uno de los usuarios le consultó directamente a Ángel: “¿Diego Leuco y ´Laurita´ Fernández no harían una linda pareja?”. Aunque podría haber optado por hacerse el desentendido al respecto o simplemente por ignorarla, el periodista sorprendió con su devolución: "A uno de los dos le encantaría. Hubo algo ahí". Más allá de que no aclaró a quién se refería, los rumores indican que él habría quedado más "enganchado" que ella luego de haber superado la etapa inicial de conocerse.

Los rumores de romance de Laurita Fernández con un productor de El Trece

No obstante, las versiones acerca del supuesto amor entre la ex Combate (El Nueve) y empleados del canal de Adrián Suar no son nuevos. De hecho, hace pocos días otra vez De Brito decidió exponer imágenes en las que la protagonista se mostraba en una reunión con Federico Hoppe, nada menos que su expareja y productor de ShowMatch, el programa comandado por Marcelo Tinelli.

De manera picante, Ángel posteó: "¿Me olvidé de contarles el encuentro de los exs?". Y luego agregó: "Cuando terminen todos los programas, lo hago. Ya les di mucha ventaja". Finalmente, se decidió a filtrar las fotos de Laurita junto a Hoppe desayunando en un balneario de Mar del Plata.

Sin embargo, fue la propia presentadora la encargada de hacerles frente a las versiones que la vincularon con "Fede" Hoppe, de quien se separó en mayo de 2016. A través de una serie de preguntas que le hicieron en Instagram, negó rotundamente el encuentro: "¡No! Igual, siempre la mejor onda cuando nos cruzamos o nos toca trabajar juntos".