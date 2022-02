El inesperado guiño de Diego Leuco a Adrián Suar: "Estudié teatro"

Diego Leuco, conductor de Telenoche, lanzó un sugerente mensaje para Adrián Suar en medio de la crisis de rating en El Trece.

Diego Leuco, conductor de Telenoche, había revelado recientemente que su formación profesional e intereses personales van mucho más allá del periodismo: estudió magia, carpintería y ahora contó que también estudia actuación. En medio de la crisis de Adrián Suar con la baja de rating en El Trece, soltó un sugerente mensaje en sus redes sociales.

A mediados de 2021, Leuco había sido invitado a conversar con Juana Viale en La Noche de Mirtha. En medio de la charla, contó que había estudiado magia y deslumbró a la nieta de Mirtha Legrand con sus trucos. En otra ocasión, había contado que gracias a su formación en carpintería se había hecho sus propios muebles de dormitorio. Esta vez, volvió a demostrar cuán multifacético es con una declaración inesperada.

“Si no hubieses sido periodista, ¿qué te hubiese gustado ser?”, le preguntó un seguidor mediante un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. “Creo que actor”, respondió Leuco. En diálogo con Paparazzi, expresó: “Estudié teatro en la escuela de Dora Baret y Carlos Gandolfo durante varios años. Nunca actué, pero me encantaría. ¿Por qué no? Más que nada para divertirme un rato, no para dedicarme”.

Historia subida por Diego Leuco a su cuenta de Instagram.

La angustia de Diego Leuco por la baja de rating en Telenoche

En 2021, Diego Leuco tuvo que hacerse cargo de la conducción de Telenoche junto a Luciana Geuna, pero desafortunadamente los números del rating comenzaron a bajar notoriamente. Este problema siguió incrementándose durante los meses siguientes y El Trece tuvo que bajar varios programas, como El Gran Juego de la Oca, Hogar Dulce Hogar, El Club de las Divorciadas, Lo de Mariana y Los Ángeles de la Mañana (LAM).

En diálogo con Intrusos, Leuco expresó cuán triste le ponían estos números. "Es un año difícil, un año en el que Telefe le está yendo muy bien con varios productos que la están rompiendo. Telenoche está haciendo, para mí un gran trabajo. Yo tengo una gran relación con Cristina Pérez y Rodolfo Barili”, comenzó.

Leuco también destacó lo muy importante que es que haya “una competencia sana, linda, con gente que uno aprecia, que respeta y admira”. “El noticiero tiene una responsabilidad que va mucho más allá del número. Una responsabilidad informativa, sobre todo el noticiero del prime time, de hacer un resumen informativo del día. Una carga de responsabilidad periodística que va más allá del número, aunque todos queremos ganar”, cerró.