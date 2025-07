Incendio en el depósito de La Plata: el fiscal evalúa diferentes líneas de investigación

Desde las 6:30 de la mañana, en la ciudad de La Plata, se registra un feroz incendio que afectó a un edificio que funciona como depósito de electrodomésticos ubicado en diagonal 77 y 48, N° 372. Producto de dicho siniestro, muchos vecinos de la zona debieron ser evacuados por las explosiones. Aún así, no se registraron muertos ni heridos. Pasado el mediodía, el fiscal de la UFI Nº16, Juan Cruz Condomi Alcorta afirmó a El Destape que “evalúa todas las líneas de investigación posibles” y que este jueves 17 de julio, a partir de las 10, “ingresarán al lugar y harán la primera pericia ocular” para investigar cuáles fueron las causas del hecho.

Entre las primeras hipótesis que se manejan actualmente, el fiscal presume que el incendio podría haber comenzado “con un vehículo de la empresa que estaba adentro”, en la planta baja o en el primer piso “producto de una falla de algún electrodoméstico”. En diálogo con la prensa, Condomi Alcorta detalló que el lugar “está repleto de electrodomésticos”, razón por la cual se extreman los cuidados tras varias horas de combate contra el fuego.

El incendio en La Plata

Pasadas las 11 de la mañana, fuentes de Seguridad confirmaron que el fuego "se encuentra contenido" y los bomberos continúan trabajando en el lugar para llevar adelante las tareas de enfriamiento. "Esperan que se caiga una pared más. Es la lindante al edificio de al lado sobre calle 48 y luego esperar a ver cuando enfríe totalmente si los daños generan otro derrumbe", señalaron. De todas maneras, desde Defensa Civil siguen trabajando en el lugar por posibles nuevos derrumbes, ya que la estructura puede volver a ceder.

En tanto, desde la Municipalidad de La Plata informaron que habían “clausurado” el lugar el 25 de junio pasado. “La clausura del lugar se efectuó el miércoles 25 de junio a las 11.49 horas mediante el acta número 14.748 correspondiente a la Secretaría de Control Urbano y fue notificada inmediatamente al titular del edificio para que cesara cualquier tipo de actividad”, informaron desde la Comuna y agregaron que “dos días después, el 27 de junio del 2025, el Juzgado de Faltas Nº 5 ratificó el acta administrativa y dispuso la clausura de dicho depósito”.

Juan Cruz Condomí Alcorta

El pasado jueves 3 de julio, la Justicia de Faltas efectuó la notificación correspondiente al titular del espacio "para que cese inmediatamente cualquier tipo de actividad"; algo que evidentemente no ocurrió.

El informe de la Municipalidad de La Plata

Según informaron desde la Comuna, "solicitaron este miércoles a la Facultad de Ingeniería la realización inmediata de una pericia estructural de los edificios linderos para verificar si reúnen las condiciones de seguridad y habitabilidad". ⁠A partir de esta solicitud, "ingenieros geotécnicos, estructuralistas y especialistas en geotermia y estructuras determinarán el grado de riesgo existente para disponer el regreso de los evacuados".

En tanto, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, "se dispuso abrir un registro de evacuados a los fines de asistir a las personas que viven en las dependencias vecinas a efectos de brindarles asistencia integral y, de ser necesario, ofrecerles alojamiento en diferentes lugares de la ciudad". Desde el inicio del siniestro, personal municipal estuvo presente en el lugar a través de un amplio operativo con un equipo interdisciplinario que incluyó agentes y efectivos de las áreas de Emergencias Territoriales, Seguridad, Control Urbano, Desarrollo Social, Salud y Ambiente, quienes permanecerán en el lugar.

Qué dijo el ministro de Seguridad de PBA

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló este mediodía que participaron más de 140 bomberos. "Hasta el momento no se ven daños en el edificio lindero de la calle 48", dijo. Y sumó que cuando el fuego se extinga de forma definitiva, deberán evaluar los daños estructurales. "Las causas las vamos a conocer cuando hagamos las pericias, hasta ahora no tengo qué decirles. Cuando llegamos no había gente, no se rescató a ninguna persona. No vemos que pueda ser intencional...", expresó.

"Una vez que se extinga el fuego, vamos a encargarnos junto a la Municipalidad del derrumbe del edificio. Toda la mampostería está floja, es un peligro para la zona. Hasta ese momento, el tránsito en la zona estará cortado", sostuvo. Además, agregó, hay un total de cuatro vehículos afectados por el fuego que se encontraban en las calles y que vecinas y vecinos de los edificios cercanos, podrán volver durante la noche. Por su parte, el edificio lindero deberá ser analizado antes del retorno de sus habitantes.

La magnitud del incendio generó el derrumbe y colapso total de la fachada del edificio mientras en diversos videos se puede observar como caen heladeras y lavarropas desde los pisos más altos de la estructura. Mientras tanto, por la fuerza de las llamas, desde Defensa Civil trabajan para evitar la propagación a edificios linderos. "Está totalmente tomada la estructura, cedió en partes considerables y va a seguir cediendo", aseguró a TN Fabián García, a cargo de Defensa Civil.