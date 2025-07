Alerta por importante incendio y derrumbe en un depósito de La Plata

En el centro de la ciudad de La Plata, se registra un feroz incendio desde las primeras horas de este miércoles que afecta a un edificio que funciona como depósito de electrodomésticos ubicado en Diagonal 77 N° 372. Si bien hasta el momento no se registran heridos, muchos vecinos de la zona debieron ser evacuados por las explosiones, el humo, el derrumbe registrado y el peligro de que la infraestructura colapse en su totalidad. Hasta el momento, no hay heridos.

Debido a la magnitud del hecho y la urgencia que demanda, diversas dotaciones de Bomberos del cuartel central trabajan en el bazar mayorista. Según indicaron a este medio, el incendio afecta a las tres plantas de construcción, visualizándose humo en las inmediaciones. "De la labor, al momento se logra controlar primera planta. No se registran heridos. Se realizan tareas preventivas en la zona, hallándose a cargo de las dotaciones el Subdirector de Bomberos", añadieron.

Según fuentes oficiales, vecinas y vecinos alertaron sobre las llamas alrededor de las 6.30 de la mañana; en medio de un importante diluvio en la ciudad. A pesar de ello, el agua de la tormenta no logró colaborar con la extinción del fuego. A su vez, Diego Pepe, secretario de Seguridad de La Plata, confirmó que interrumpieron el suministro eléctrico en la zona y que varios vehículos estacionados en la calle, se quemaron por las llamas. El tránsito está cortado y hay seis manzanas cerradas.

"El personal se abocó a las tareas de extinción, solicitando colaboración de personal de distintos cuarteles de zona La Plata como así también personal de Bomberos Voluntarios de Ensenada, Voluntarios de Berisso, con cisternas, Dirección de Riesgos Especiales. Hasta el momento el ígneo en la planta baja ya se encuentra controlado. Se está trabajando en un segundo y tercer piso. Se realizó evacuación de las casas colindantes, por peligro de derrumbe", explicaron.

La magnitud del incendio generó el derrumbe y colapso total de la fachada del edificio mientras en diversos videos se puede observar como caen heladeras y lavarropas desde los pisos más altos de la estructura. Mientras tanto, por la fuerza de las llamas, desde Defensa Civil trabajan para evitar la propagación a edificios linderos. "Está totalmente tomada la estructura, cedió en partes considerables y va a seguir cediendo", aseguró a TN Fabián García, a cargo de Defensa Civil.

Pasadas las 11 de la mañana, fuentes de Seguridad confirmaron que el fuego "se encuentra contenido" y los bomberos continúan trabajando en el lugar para llevar adelante las tareas de enfriamiento. "Esperan que se caiga una pared más. Es la lindante al edificio de al lado sobre calle 48 y luego esperar a ver cuando enfríe totalmente si los daños generan otro derrumbe", señalaron.

Qué dijo el ministro bonaerense sobre las causas

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, agregó que participaron más de 140 bomberos. "Hasta el momento no se ven daños en el edificio lindero de la calle 48", dijo. Y sumó que cuando el fuego se extinga de forma definitiva, deberán evaluar los daños estructurales. "Las causas las vamos a conocer cuando hagamos las pericias, hasta ahora no tengo qué decirles. Cuando llegamos no había gente, no se rescató a ninguna persona. No vemos que pueda ser intencional...", expresó.

"Una vez que se extinga el fuego, vamos a encargarnos junto a la Municipalidad del derrumbe del edificio. Toda la mampostería está floja, es un peligro para la zona. Hasta ese momento, el tránsito en la zona estará cortado", sostuvo. Además, agregó, hay un total de cuatro vehículos afectados por el fuego que se encontraban en las calles y que vecinas y vecinos de los edificios cercanos, podrán volver durante la noche. Por su parte, el edificio lindero deberá ser analizado antes del retorno de sus habitantes.

Noticia en desarrollo...