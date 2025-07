¿La escena de la fiesta de Carlos Menem en la serie de Prime Video pasó en la vida real?

La polémica escena de la fiesta donde se celebra la privatización de Entel, tal como se muestra en la ficción

La serie de Carlos Menem en Amazon Prime Video generó gran repercusión por su retrato del expresidente argentino y las polémicas de su gestión. Entre los momentos más comentados se encuentra la escena de una fiesta con políticos, empresarios y personalidades de la farándula, donde se concreta la privatización de Entel. Esta secuencia plantea un interrogante sobre su veracidad histórica.

La serie de Carlos Menem y la polémica escena de la fiesta

En el tercer capítulo de la producción protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Leticia Siciliani, se muestra una celebración privada encabezada por Carlos Menem y María Julia Alsogaray, con invitados de renombre y la presencia de músicos en vivo. La escena se destaca no solo por su carga dramática, sino también por incluir momentos musicales como la interpretación de Que tendrá el petiso por parte de Ricky Maravilla, quien sorprendentemente participa como él mismo en la ficción.

Esta representación no tardó en despertar la curiosidad del público sobre si esos eventos fueron solo una licencia artística o parte de la historia real del menemismo.

Ricky Maravilla confirmó que la fiesta fue real

Lejos de ser una invención, la escena tiene un fuerte respaldo en la realidad. Ricky Maravilla, quien aparece en la serie de Carlos Menem, reveló que la fiesta existió y que fue testigo directo de lo ocurrido. “En esa fiesta estaban María Julia y había figuras que venían del exterior. A mí me presentaban y formaban parte. Es real lo que se ve en la serie”, aseguró el cantante tropical en recientes declaraciones a Teleshow.

Además, recordó cómo Menem solía invitarlo personalmente a sus celebraciones. “Menem siempre me llamaba. Me decía: ‘Ricky, quiero que estés en cada fiesta mía porque vos los hacés bailar, aunque no les guste tu ritmo’. Fue tanto el éxito que me contrataron para cantar en Punta del Este en un show para otro estrato social que no consumía nuestra música tropical”, comentó el artista.

Ricky Maravilla en la ficción y en la vida de Menem

La serie revive los vínculos entre política y farándula en los años 90, con lujo y música tropical

Más de 25 años después de aquellas celebraciones, Ricky Maravilla se convirtió en el único personaje de la serie que se interpreta a sí mismo. Su aparición en el capítulo donde canta su icónica canción agrega un matiz especial a la producción y conecta directamente la narrativa con los hechos históricos.

Durante la década de los 90, el cantante viajó en múltiples ocasiones a Anillaco para participar en los festejos del expresidente, como uno de sus cumpleaños ya en su matrimonio con Cecilia Bolocco. En esas reuniones no faltaron momentos icónicos como la interpretación de la Marcha Peronista, acompañado por El Tula al bombo.