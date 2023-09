La verdad detrás de la escandalosa renuncia de Luis Ventura en América TV: "Sobres"

Los motivos por los que Luis Ventura renunció de forma escandalosa al aire de América TV. Qué pasó con el periodista y su puesto de DT en Victoriano Arenas.

Luis Ventura es uno de los nombres del momento, puesto que en las últimas horas protagonizó una escandalosa renuncia al aire de América TV. Ahora bien, los motivos del adiós del periodista a uno de sus cargos más queridos tuvo que ver con factores externos que él mismo se encargó de confirmar.

Fue durante la tarde del martes 12/9 cuando, entre lágrimas, Luis Ventura confirmó su renuncia como DT de Victoriano Arenas, club que dirigió durante varias temporadas y logró un ascenso a la Primera C: "Victoriano Arenas es mi casa y seguirá siendo siempre mi casa. Hay una situación de un hijo de p..., que lo voy a ir a buscar. Lo anticipo para cuando salga en policiales ya sepan por qué. A mí nadie me va a señalar ni a mí ni a ninguno de mis jugadores como un corrupto porque no lo soy. Soy un tipo digno".

"Sé que hubo gente que está hoy y de otras gestiones que me han traicionado. Les molesta mis ocho años en Victoriano Arenas, un club humilde, de barrio y al que le entregué todo. Voy a seguir haciéndolo, a lo mejor desde otro lugar”, agregó Luis Ventura. De acuerdo a sus palabras, habría terceros que pusieron en duda la actitud de su exequipo en los últimos partidos (marcha último en la tabla de Primera D y perdió 4 de los últimos 5 encuentros).

Molesto, Luis Ventura sentenció: “Lo que pasa en un vestuario, queda en un vestuario. Nadie va para atrás en mi equipo. Estamos hablando de un fútbol que está recibiendo las apuestas oficiales, a través de la AFA, y también hay un hijo de p... que cobra sobres para decir que hay apuestas clandestinas y gente que va para atrás. Nunca probado. Que me traigan pruebas, yo soy el primero en agarrar el cogote al tipo que fue para atrás. Ojalá que me denuncien en la Justicia”.

Tras ser operado, Luis Ventura alertó sobre su salud

Luis Ventura reapareció públicamente y habló a corazón abierto de la operación a la que tuvo que someterse. El famoso periodista hizo un descargo tras salir del quirófano y alertó a sus seguidores de Instagram sobre cómo continúa su estado.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Secretos Verdaderos, mostró una foto desde el hospital y contó cómo se sentía. Principalmente, Ventura quiso llevar la calma y aseguró que estaba muy bien y que ahora se quedaba enfocado en su recuperación.

"Listo... a otra cosa. No me morí, no me fui a ningún lado, no volví de ningún lado. El Dr. Cabral me operó, monitoreó el Dr. Beherens en la Trinidad y Miguel y José me arreglaron la tele para ver a Mazzocco", empezó por decir el periodista. En este marco, aseguró que el postoperatorio se le está haciendo fácil y que no tuvo complicaciones durante la cirugía.