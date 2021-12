La triste historia de Rircardo Darín y su madre: “Robada, estafada y humillada”

Ricardo Darín reveló los años más duros de la vida de su madre, Renée Roxana, fallecida hace tres años.

Ricardo Darín es la voz del nuevo documental de History sobre la crisis del 2001 que atravesó a la Argentina con el famoso "corralito", durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El audiovisual se estrenó el pasado domingo 5 de diciembre y durante su presentación, el actor habló sobre cómo esta enorme crisis económica afectó a su familia, más específicamente, a su mamá, la actriz Renéee Roxana, fallecida hace tres años.

“¿Te imaginás que te prohíban acceder a tu propio dinero? Bueno, a los argentinos nos pasó. Pero la cosa venía mal de antes, solo que esa fue la gota que rebalsó el vaso”, dice Darín al comienzo del tráiler de 2001: el año del corralito, que también puede verse a través de History Play desde el 1 de diciembre.

Aunque a Darín no le tocó vivir las consecuencias del corralito porque no tenía dinero en el banco, el caso de su mamá, así como el de millones de argentinos, fue devastador. “Cuando yo digo que no me tocó personalmente, estoy apelando al entendimiento de los demás. Por supuesto que me tocó. Lo que ocurrió es que yo no tenía una cantidad de dinero en ningún banco y por consiguiente no tuve nada que reclamar. Pero sí le pasó a mi madre, y de no haber sido por la existencia de mi hermana y la mía, ella lo hubiese pasado mucho peor”, expresó.

“Mi madre murió hace tres años. Hasta el último de sus días estuvo preguntándome si existía alguna posibilidad de recuperar el dinero que había perdido en un banco. Cuando faltaban algo así como un mes y medio para que se produjera su muerte, ella estaba muy deteriorada, físicamente estaba realmente muy mal, el desenlace se avecinaba y todo nos hacía suponer que iba a ser ineludible”, continuó Darín.

“Y por esas cosas extrañas que tiene la vida, con Florencia, mi mujer, un día que la fuimos a visitar decidimos mentirle. Teniendo en cuenta que probablemente fueran los últimos días de su vida, mentí descaradamente, sólo para intentar tranquilizar un poco su alma, porque ella estaba realmente muy preocupada”, prosiguió el actor, y agregó que su mamá había vivido el resto de sus días “muy angustiada por haberse sentido robada, estafada, atropellada, humillada”.

Es por esto que a Darín se le ocurrió inventarle una historia a su madre sobre que recuperaron el dinero y hasta el día de hoy no se arrepiente de haberlo hecho. “Le dije que todo lo tenía en manos de unos abogados y que me habían dado esperanza de que eso se podía solucionar. Si hubieras visto el brillo de sus ojos en el momento que yo le dije eso, entenderías hasta qué punto, creo yo, esa fue una mentira piadosa que le vino bien”, cerró.

Argentina, 1985: la película protagonizada por Ricardo Darín sobre el Juicio a las Juntas

Paralelamente, se anunció el estreno de Argentina,1985, la nueva película de Amazon Prime Video protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani y dirigida por Santiago Mitre. Ambos les darán vida a los personajes de Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, los fiscales que, durante el Juicio a las Juntas, acusaron a los máximos responsables de la última dictadura cívico-militar.

El film estará coguionado por el director y Mariano Llinás, prestigioso director de cine conocido por Historias extraordinarias, La flor, entre otros trabajos. “Estamos emocionados de poder acompañar el punto de vista único de Santiago Mitre a la hora de narrar esta historia llena de suspenso, inspirada en hechos reales de la causa legal que cambió la Justicia para siempre”, expresó el equipo de producción.