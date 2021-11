La revelación íntima del Turco Naím y Emilia Attias: "Nos gusta mucho"

Emilia Attias contó cuál es su secreto para mantener la chispa de su romance con El Turco Naím, tras 17 años de relación.

Emilia Attias y ‘El Turco’ Naím están juntos hace 17 años. Desde que casaron en 2009, sumado al nacimiento de su primera hija en común, Gina, su vínculo parecería entrar cada vez en un lugar más profundo, estable y duradero. En diálogo con Jey Mammón en Los Mammones, la pareja explicó cuál es su secreto para mantenerse unidos.

“Nos casamos por civil y por Iglesia, tres fiestas tuvimos. Fue un civil en donde invitamos a 200 personas. Yo en un momento estaba harta de que me preguntaran si tal persona estaba en la lista y dije: ‘Que entre el que quiera’”, contó la exestrella de Casi Ángeles, entre risas. En un momento de la noche, la cantidad de invitados se duplicó: 200 personas más se habían colado al casamiento.

“Siempre les pregunto a los invitados que vienen, a parejas hermosamente eternas, ¿cuál es el secreto, si es que lo hay? Yo leí que a veces eligen no salir, se toman un vino y se ponen a cantar en casa”, les preguntó Mammón. “La verdad que no sé, porque no es que tenemos que hacer un esfuerzo, sucede”, explicó ‘El Turco’.

“Hay un respeto y una libertad de que cada uno nunca le puso palos en la rueda al otro con la vida, en general. Y de mucho compañerismo. No solamente el acompañamiento literal, nos gusta mucho compartir las cosas que vamos viviendo juntos pero también el acompañar con las decisiones, cuando algo no está bueno para el otro, nos dejamos ser”, complementó Emilia.

Aunque no tienen una relación abierta ni poliamorosa y continúan en monogamia desde el primer día, aseguran que mantienen muchas libertades dentro de su relación y que, cuando están separados físicamente, no están pendientes el uno del otro para saber en dónde están.

En este sentido, Naím contó que recurre mucho a ella para tomar decisiones sobre su vida personal, por ejemplo, con respecto a su trabajo, que últimamente lo ha estado consumiendo demasiado. “Ella es más inteligente para manejar las cosas que yo”, aseguró ‘El Turco’, y explicó que, gracias a ella, logró ponerse un freno con el ritmo de trabajo que le demandaba la televisión.

Con respecto al romanticismo en su relación, Attias dijo en una entrevista para Para Ti que ni ella ni el son personas tradicionalmente románticas pero que se demuestran amor de otras maneras. “Tal vez no tiene un estilo tradicional de regalar flores o festejar San Valentín, pero sí es romántico en sus ideales. Ojo, te aclaro: yo soy igual”, afirmó la actriz.

¿Cómo se conocieron Emilia Attias y ‘El Turco’ Naím?

“Nos conocimos trabajando, como todos saben, y se dio todo de forma muy espontánea. Siempre salíamos a comer, a veces solos y otras con amigos, y empezamos a conversar mucho y a conectar desde lo intelectual”, relató Attias. “Descubrimos que teníamos los mismos valores y bueno, así nos perdimos en la aventura del amor. La nuestra es una pareja que fluye en total armonía. La verdad es que nosotros estuvimos 12 años solos, en pareja, antes de tener a Gigi, así que hoy estamos como embelesados con la vida familiar y adoramos hacer planes los tres juntos”.