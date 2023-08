La preocupación de Jorge Rial por su hija Morena y sus rituales umbanda: "Es oscuro"

Jorge Rial habló sobre la controversia en torno a su hija Morena y los rituales umbanda que practica.

Jorge Rial habló sobre la polémica por la participación de su hija, Morena Rial, en rituales umbanda. El conductor de Argenzuela (C5N) rompió el silencio sobre su relación con la joven y las prácticas en las que se involucra, luego de que se filtrara una foto de sí misma junto a un pai umbanda. A pesar de que Morena desmintió haber participado del rito, reconoció que es amiga del hombre líder de la banda y dijo que fue a buscar ayuda espiritual para sentirse mejor.

Desde hace años, Jorge y Morena tienen una complicada relación y apenas se dirigen la palabra. Mientras la influencer filtró detalles de su interna familiar en diferentes programas de televisión, el periodista se mantiene al margen de las polémicas y evita hablar sobre su hija. Sin embargo, ahora soltó una contundente declaración sobre los rituales que practica Morena, al ser consultado sobre el tema.

Jorge conversó en DDM (América TV) sobre esta polémica y explicó que Morena "decidió ir por ese lado y está bien". "Es grande, mayor de edad y va por ahí, qué se yo", sumó el conductor. "Dijo que fue a pedir por paz interior porque quería estar bien...", le planteó la cronista del programa. Sin embargo, Rial dio una tajante respuesta: "La paz interior no la tenés que ir a buscar a un rito umbanda. No sé bien en qué anda, pero ahora por lo menos tenemos diálogo".

En este sentido, mostró una firme postura sobre este tipo de rituales: "A mí no me gusta, no creo en nada de eso. Para mí, es oscuro". Además, agregó que muchas veces le ofrecieron participar de este tipo de rituales: "Vienen, te dicen que te hicieron un laburo, un amarre... Yo no creo en nada de eso", concluyó.

Cómo son los rituales umbanda en los que participó Morena Rial

Fernanda Iglesias, panelista de LAM (América TV), explicó que los rituales umbanda son fiestas "en las que la gente pide cosas, tocan tambores, bailan, invocan el espíritu de sus ancestros y se visten como ellos". Yanina Latorre interrogó a Morena y le preguntó: "¿Vos creés en los ritos umbanda?". "Yo no creo en la iglesia. Yo respeto todo tipo de religión y pido que ustedes respeten lo que yo creo o dejo de creer", se defendió la hija del conductor.

Si bien declaró que no fue a hacer ningún rito, ya que "un rito es cuando se mata a un animal y yo no maté a ningún animal", confesó ser amiga de aquel pai con el que posó en la foto que se volvió viral. "Yo estoy interiorizada en el tema, pero yo fui a hablar con un pai. Él es mi amigo, yo lo conozco", explicó. "¿Y vos por qué fuiste? ¿Fuiste a pedir ayuda?", quiso saber la "angelita". "Fui para estar mejor yo. No fui para nada en específico", contestó Morena.