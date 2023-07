DDM llega a América TV: se supo quiénes serán los panelistas de Mariana Fabbiani

La conductora vuelve a hacer su programa después de años sin aire televisivo. Se supo quiénes van a ser parte del panel de Mariana Fabbiani.

Mariana Fabbiani regresa a América TV con DDM y se supo a qué figuras tendrá como panelistas en su ciclo. La conductora de televisión volverá al canal de Daniel Vila después de más de 10 años de su último ciclo en esa emisora.

La nieta de Mariano Mores condujo RSM (Resumen de los Medios), en América TV desde 2005 hasta 2011 y después nunca más volvió al canal hasta ahora. La llegada de Marcelo Tinelli al canal del cubo multicolor conllevó una serie de cambios en la programación y uno de ellos fue la decisión de incorporar a Fabbiani, quien estrenará su ciclo el lunes 17 de julio a las 17.30.

Recientemente se conoció quiénes son los panelistas escogidos para formar parte de DDM y se notó una gran variedad de estilos en ellos. Ceferino Reato, Elba Marcovecchio, Franco Torchia, Pepe Ochoa, Octavio Majul, Mariano Yezze, Andrea Taboada y Martín Candalaft son quienes acompañarán a Mariana Fabbiani en su programa de actualidad.

"La tele me gusta, la quiero y la extraño. Extraño la comunicación con la gente. Fui muy feliz en América, y me reencontré con muchas gente. Yo crecí acá", comenzó su descargo sobre su desembarco en América TV Mariana Fabbiani, en diálogo con LAM. Y agregó: "A algunos le decía que no volvía más a la tele, necesitaba volver un poco a mí, fueron más de 20 años de corrido y necesitaba reencontrarme conmigo y mis hijos, hacer otras cosas. Fueron dos años que me nutrí un montón, estuve trabajando para el streaming, con una docuserie, son otros tiempos".

Mariana Fabbiani, sobre su alejamiento de la televisión

"Estaba bien, la verdad que sí. Está bueno saber que hay vida después de la tele para los que hacemos tele todo el tiempo. Aprendí que cuando estás en la tele todo lo que vos decís, todo lo que los demás dicen, todo lo que sucede ahí, parece muy importante. Y la verdad es que no es nada importante. Cuando no estás en la tele decís: pará, ni me enteré de eso, no tengo idea de lo que me estás hablando. Hay que ponerlo en el lugar que tiene que estar, no ocupa todo, hay una vida ahí afuera", reflexionó la conductora de TV en diálogo con María Laura Santillán en Infobae, respecto de su salida de la TV tras el fracaso de Lo de Mariana en 2021.