La picante denuncia de Ángel de Brito contra El Trece: "Todos prohibidos"

Ángel de Brito apuntó muy picante contra las autoridades de El Trece por una determinación que tomaron estas últimas y que afecta directamente al trabajo del conductor en América TV. "Me dan gracia mis exjefes de prensa", escribió el periodista de espectáculos en su cuenta de Twitter, donde disparó muy enojado contra los directivos de la señal en la que supo ser una de sus grandes figuras durante muchos años.

La salida de Ángel de Brito de El Trece sorprendió a muchos por lo intempestiva que fue. Pese al inesperado final de LAM en la pantalla del canal del Grupo Clarín, el conductor aseguró en varias ocasiones que mantenía una buena relación con la señal que lo supo cobijar durante tantos años. Pero según reveló el propio periodista en las últimas horas, desde la gerencia de El Trece no lo ven de la misma manera y atentan contra su labor en América TV.

"Todos los prohibidos por el trece a #LAM van a #Intrusos", escribió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, donde compartió el anuncio oficial de la visita de Melody Luz al programa de espectáculos que conduce Flor de la V. En ese sentido, el conductor de LAM agregó: "Me dan gracia mis exjefes de prensa jajajajaja". Pero la novia de Alex Caniggia no fue la única a la que desde El Trece no le permitieron ir al ciclo que De Brito conduce en América TV.

Según contó el propio Ángel de Brito, también quiso que Locho Loccisano fuera a LAM pero la jefa de prensa de la señal del Grupo Clarín no lo permitió, por lo que el conductor se lamentó con los "lochistas". "Yo me fui bien, pero ellos se ve que siguen mal", aclaró el periodista de espectáculos, muy picante contra su excanal.

Fuerte descargo de "La Negra" Vernaci contra De Brito y Etchecopar

Cuando el movilero Alejandro Guatti le consultó a "La Negra" sobre las declaraciones de De Brito en Twitter, quien definió a Vernaci como maltratadora, la locutora sacó la parte más filosa de su lengua y enunció: "No sé. Debe ser que se unieron los enanos. No tengo idea, la verdad", entre risas.

"¿A quién maltrató hoy en la radio?", escribió De Brito en un tweet en el que citó el video en que Vernaci dijo esas palabras, a modo de chicana por la supuesta personalidad agresiva de Vernaci. El argumento de Ángel de Brito a la hora de asegurar que su colega es maltratado se basa en el humor ácido que ella maneja en su programa radial.