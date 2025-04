Jorge Rial se sacó en vivo y apuntó contra Javier Milei.

Jorge Rial hizo un descargo en su programa de radio sobre las palabras de Javier Milei ante la muerte del papa Francisco y lapidó al mandatario. El conductor de televisión recordó los dichos que el libertario había tenido hacia el Santo Pontífice y entendió como bochornoso al comunicado oficial que hizo el Presidente el pasado lunes 21 de abril.

El Papa falleció a los 88 años después de meses de atravesar problemas complejos de salud y su deceso significó la angustia de millones de personas alrededor del mundo, así como las manifestaciones públicas de los famosos y políticos. En alusión al descargo del Presidente argentino, Rial dijo: "El gobierno argentino da vergüenza. Da vergüenza en todo y en esto también. Un gobierno que hace un comunicado y pone mal el apellido. Milei subiendo un tuit poniendo como importantes sus diferencias con él como si alguien en el mundo le importara un carajo las ideas de Milei sobre el Papa".

"Hay que meter ahí el principio que él dijo de Menegel... ¿Cómo era ese principio? ¡¡Que se meta en el culo sus opiniones!! Si hay algo que no nos importan son las opiniones de Milei. En todo caso vamos a recordar cuando lo llamaba el enviado del diablo, o le decía viejo hijo de puta", continuó Rial. Y sumó: "Bueno, ese es el presidente que tenemos, que odiaba a este Papa. A mi me da mucha vergüenza tener un presidente de esta calaña que ahora saque el comunicado que saca y que tenga analfabetos alrededor que no sepan ni el apellido del Papa".

No contento con lo dicho, Rial siguió su crudo descargo y atendió a Milei una vez más: "Eso es ser imbéciles, inútiles. Pero saben qué: ahora hay que recordarlo eso. Porque se va a intentar subir a la ola de la despedida y hay que decirle que su posición frente al Papa siempre nos dio vergüenza porque siempre lo insultó e insultó a los católicos de una manera muy dura. ¡Siempre! Desde que arrancó hasta hoy a los que somos católicos nos atacó de una manera muy fuerte. Lo que no hizo con ninguna otra religión la hizo para quienes pertenecemos al catolicismo".

Jorge Rial.

