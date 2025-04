La jugada estrategia de Telefe con una de famosa tenista para aplastar a El Trece: "Les encanta".

Telefe prepara la vuelta de MasterChef Celebrity tras el final de Gran Hermano y en las últimas horas trascendió la jugada estrategia que implementará para volver a conquistar a la audiencia y hundir a El Trece. La revelación de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre el querido reality de cocina, en medio del escándalo del canal "de la familia" con Wanda Nara (quien estaría en la cuerda floja para conducir el formato por incumplimientos en su contrato).

Al aire de Intrusos (América TV) Lussich y Pallares jugaron al enigmático dando pistas sobre la primera convocada a participar del reality MasterChef Celebrity 4. "Muy querida. Maradona la quería mucho", "tuvo un quilombo familiar" y "hay alguien que no la quiere" fueron las pistas que dieron los conductores antes de revelar el nombre de la famosa que Telefe quiere cerrar para la competencia. "Me dijeron que está muy avanzado", sostuvo Pallares. Segundos después, Lussich soltó: "Fue convocada, está negociando y la quieren en MasterChef a la señora Gabriela Sabatini".

Luego de las ovaciones en el estudio por el anuncio de que la famosa tenista estaría cerca de ser la primera confirmada para MasterChef Celebrity 4, Pallares precisó: "Es la primera gran convocada. Ellos creen que si tienen a Gabriela adentro, sería un espaldarazo porque después el reality se vende en varias señales de cable. Les encanta la idea". Y, segundos después, Lussich hizo referencia al conflicto familiar entre Gabriela y su hermano Ova Sabatini, quien está casado con la modelo Catherine Fullop (quien fue participante en la tercera edición de MasterChef Celebrity). "Imaginate el encuentro con Cathy", indicó el periodista.

Gabriela Sabatini es la primera convocada a MasterChef Celebrity 4.

Por el momento no se sabe cuándo se emitirá la cuarta temporada de MasterChef Celebrity 4, pero según diversas filtraciones se especula que el reality podría empezar a grabarse en junio y salir durante el último trimestre del 2025. Antes, Telefe pondría al aire una nueva temporada de La Voz Argentina con la conducción de Nicolás Occhiato y con Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Cristian Castro en el jurado.

Bombazo en Telefe: una figura del canal fue "freezada"

Wanda Nara sigue siendo un tema de conversación constante, aunque en esta ocasión no es por sus turbulentas relaciones personales, sino por su futuro en la televisión. Mientras su conflicto con Mauro Icardi y su vínculo con L-Gante siguen dando que hablar, con crisis, reconciliaciones y rumores de infidelidades incluidos, la mediática había generado mucha expectativa sobre su participación en proyectos de Telefe, como MasterChef y otros programas. Según la periodista Karina Iavícoli en los pasillos de Telefe se rumorea que la figura de la mediática está "freezada" y no se haría cargo de la conducción del reality de gastronomía. La información no fue confirmada, pero crecen las sospechas así como sobre la continuidad del pastelero Damián Betular en el jurado (ya que está triunfando como jurado en la edición española de este reality).