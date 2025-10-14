La sorpresiva reacción de los periodistas de LN+ ante las palabras de Donald Trump.

El presidente Javier Milei fue recibido este martes por la tarde en la Casa Blanca por su par de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que combinó agenda política y gestos de respaldo electoral. Tras el almuerzo bilateral, el exmandatario norteamericano dejó una frase que encendió la polémica en los dos países. La imperdible reacción de LN+.

“Yo estoy con Milei porque su filosofía es la correcta. Puede ganar o no. Estamos con él porque creemos que va a ganar. Si no gana, nos vamos”, expresó Trump ante los periodistas. Vale destacar que estas filosas palabras se dan a menos de 15 días de las próximas elecciones en las cuales las encuestas dan un mal pronóstico para el oficialismo.

Los periodistas de LN+ totalmente ATÓNITOS cuando Trump dice que si Milei pierde NO LE DAN PLATA kjjj ☠️

En los canales de noticias argentinos, el comentario de Trump generó sorpresa y críticas. En LN+, uno de los periodistas del panel señaló: “Yo creo que es la definición más tajante. Creo que no lo está ayudando. Todo lo contrario: le está creando la bandera a la oposición”. Desde el mismo programa, una periodista sumó con asombro: “Yo no puedo creer lo que estoy escuchando”.

El regalo de Javier Milei a Donald Trump

Durante el almuerzo bilateral en la Casa Blanca, Javier Milei sorprendió a Donald Trump con dos cartas enmarcadas. Una fue escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados en Medio Oriente, en agradecimiento por su mediación en favor de la paz. La otra contenía el apoyo oficial del presidente argentino a la candidatura de Trump al Nobel de la Paz. El momento ocurrió a los diez minutos del encuentro. Al notar el cuadro sobre la mesa, Trump preguntó: “¿Tienen algo ahí?”. Milei respondió con un rápido “Yes!” y se levantó para entregarlo, ayudado por el canciller Gerardo Werthein.