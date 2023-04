La impensada reacción de la novia de Marcos Ginocchio tras el final de Gran Hermano: "Te gusta"

La pareja de Marcos Ginoccio sorprendió con su actitud ante la exposición. El salteño se convirtió en el ganador de Gran Hermano el lunes 27 de marzo.

La novia de Marcos Ginocchio fue blanco de críticas en las redes sociales por una sorprendente actitud que tuvo tras la victoria de su pareja en Gran Hermano. Julieta Illescas dejó clara desde un primer momento su desinterés por la exposición y la fama que generó el programa. Sin embargo, una reciente decisión sorprendió a todos los usuarios.

Lo que llamó la atención de las fanáticas del ganador de la décima edición de Gran Hermano en Argentina fue que la joven aprovechara el boom mediático de su pareja para sacar la privacidad de su cuenta de Instagram, en la que llegó a los 50 mil seguidores rápidamente, y que se pronunciara sobre su vida en diálogo con la Revista Caras.

Una de las fanáticas de "El Primo" le comentó a Julieta en una de sus recientes publicaciones de Instagram: "Me parece que te gusta exponerte, ¿no?", en alusión a la contradicción de sus actos con lo que había dicho sobre la exposición. "No me interesa la fama ni nada de esto, no me gusta lo mediático, nunca me gustó, soy muy reservada en ese sentido. Hablar en cámara no me gusta para nada", había dicho la joven en un principio.

Los fuertes mensajes contra Julieta Poggio que la novia de Marcos likeó

Poggio y Ginocchio fueron vinculados sentimentalmente por el público desde el comienzo de Gran Hermano y, a pesar de que cuando salieron los protagonistas desmintieron esos rumores, Julieta Illescas se mostró enojada al respecto y le dio me gusta a una serie de tweets en contra de la tercera finalista de GH.

“¿Para ustedes realmente Julieta es el tipo de Marcos? Sacando la belleza que tiene ella, para mí no va con Marcos. Siento que a él le gustan las chicas simples, que le gustan los animales y que tocaron una escoba alguna vez en su vida”, “Es frívola, hueca y no tiene sentido común” y “¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shippearlo. Ojalá tenga esa charla que necesita con su ex y, si tienen que solucionar sus problemas, lo hagan” son tuits a los que la pareja de Marcos les dio like, por lo que evidenció sus sentimientos hacia Poggio.

Marcos Ginocchio, sobre su vínculo con su madre

"Mi mamá cuando íbamos al colegio se quedaba en el auto 7 horas y nos esperaba. Ella lo disfrutaba. Leía, bordaba, hacía manualidades. Siempre estaba contenta con eso. Su vida éramos nosotros tres. Todas las cosas que hacía eran por y para nosotros. Ahora como soy más grande me doy cuenta de todas las cosas que dejó de hacer por nosotros y lo valoro tanto", comenzó su descargo el campeón de GH en diálogo con Georgina Barbarossa en su ciclo de Telefe, A la Barbarossa. Y sumó: "Con mi mamá tenemos una relación súper linda, tenemos mucha confianza. Le cuento todo lo que me pasa y ella me cuenta todo lo que le pasa. Es muy lindo".

Asimismo, Marcos habló de su vínculo con su padre, quien se ha pronunciado en público sobre la fama de su hijo, y enunció: "Con mi papá la relación es como con mi mamá. Admiro tanto cómo es él como persona. No es tan tranquilo como mi mamá, habla más, se expone más, le gusta hablar con todos. Es tan dulce, una persona tan transparente".

