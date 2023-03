Gran Hermano 2023: familiar de un exparticipante se postuló y podría estar en la próxima edición

En medio de la ola de videos del casting de Gran Hermano 2023, apareció la familiar de un exparticipante que se postuló para ingresar al reality show de Telefe. De quién se trata.

El casting para ingresar a la edición 2023/24 de Gran Hermano ya se puso en marcha y se filtraron varios videos de los potenciales participantes del reality show que se emite por Telefe. Entre ellos, se encuentra la postulación de la familiar de uno de los que concursó en la edición que Marcos Ginocchio salió campeón, situación que sorprendió al mundo del espectáculo.

A pocos días de que haya terminado Gran Hermano, conducido por Santiago Del Moro, Telefe abrió la inscripción para el casting. El canal recibió el video de la hermana de un exparticipante, que fue filtrado por Pampito, el periodista de espectáculos que trabaja como panelista de Mañanísima, el ciclo conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

"Soy auténtica, divertida, jodona, no me gusta la mala vibra, mostrarme tal cual soy. No me importa lo que la gente opine de mí si soy gorda, flaca, no flaca. Me amo como soy", expresó Camila Medina, la hermana de Thiago Medina, quien es una de las candidatas a la próxima edición. El joven de 19 años fue eliminado a mediados de enero tras haber ido por primera vez a placa.

"Me gusta estar en familia, sinceramente me gustaría vivir esta experiencia hermosa que se vio", agregó a su presentación. De acuerdo a lo informado por Ángel De Brito, Gran Hermano 2023/24 comenzaría el 4 de diciembre, y además, podría haber un cambio de conductor.

Casting de Gran Hermano 2023 Argentina: cómo anotarse para la nueva edición

En una de las emisiones de Gran Hermano, Santiago del Moro informó que las inscripciones para participar en el casting de la edición 2023 ya están disponibles. Durante la cena final con los tres finalistas, el presentador detalló las instrucciones para registrarse en la próxima temporada del reality.

"Atención país: porque con los tres finalistas tengo que hacer oficialmente el comunicado. A partir de este momento se abren las inscripciones para el casting de Gran Hermano 2023″, lanzó emocionado Santiago del Moro, mientras Nacho, Julieta y Marcos aplaudían con energía.

De acuerdo con el conductor, aquellos interesados en formar parte de la próxima edición del reality podrán inscribirse a través del sitio web granhermano.mitelefe.com. Una vez dentro del portal, el futuro participante deberá completar un formulario con sus datos personales.

Además de los datos básicos, el formulario incluirá preguntas acerca de la educación, habilidades, experiencia en otros programas de televisión, alimentación, situación laboral actual, conexiones con personas famosas, personalidad, historia de vida y otros detalles relevantes.