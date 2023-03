El papá de Marcos de GH rompió el silencio sobre Julieta Poggio y la fulminó: "No tiene"

José Ginocchio habló sobre el vínculo entre su hijo y Julieta Poggio. El papá de Marcos de Gran Hermano dialogó con un medio salteño.

Marcos y Julieta de GH no tuvieron el visto bueno como pareja por parte del padre del joven.

Marcos y Julieta de GH no tuvieron el visto bueno como pareja por parte del padre del joven.

El papá de Marcos de Gran Hermano habló sobre el vínculo de su hijo con Julieta Poggio, después de que en las redes sociales se señalara como una posibilidad el romance entre los jóvenes. José Ginocchio fue contundente en su descargo al revelar cómo ve a la bailarina para su hijo.

"¿Qué pensás del shippeo que hacen en redes con Julieta? ¿Vos qué decís? ¿Es una chica linda o no va ni ahí?", le consultó un miembro del equipo del programa Medianoche de Salta a Ginocchio padre. Por su parte, el norteño respondió: "Evidentemente, Julieta es una chica muy carismática, enigmática, también, y muy seductora. Pero como dice Marcos, mi hijo no tiene un perfil compatible con Julieta".

Ginocchio se pronunció en contra de la relación porque ve en su hijo una personalidad muy pasiva, mientras que Julieta es más extrovertida. "Nuestra familia se caracteriza por el amor, la fraternidad, el entendimiento. El ser empático uno con el otro. Yo me enteré cuatro días antes. Me enteré de golpe. Él está estudiando abogacía. Está en el último año. La presencia de él en Buenos Aire, en Telefe, fue muy sorpresiva", comentó.

Fuerte acusación de Julieta Poggio a Nacho y Lucila de GH

Julieta y Romina dialogaron sobre los movimientos que Nacho y "La Tora" hacían en su cama, cuando ambos estaban en la casa, y protagonizaron un gracioso momento con su charla.

Julieta: Yo ayer no podía dormir, boluda. Me tuve que ir con Cami y le dije si había escuchado y me dijo que sí. Se estaban moviendo, boluda.

Romina: Es que ellos ponen la almohada.

J: O sea, para mí no estaban garchando, pero sí haciendo otras cosas.

R: No, bueno, eso sí. Yo los escuché y se los dije.

J: Yo también los escuché. Qué sarpado, boluda. Yo acá y Cami ahí.

R: Ellos ponen la almohada, ella pone la pierna así.

J: Yo veía movimiento. La puta madre quién pudiera (risas). Unas ganas.

R: Tienen una forma que ponen la almohada para que no se note.

J: Pero no estuvieron de relaciones, ¿o sí?

R: ¡Sí!

J: Nunca les piden (consentimiento), boluda, cómo hacen.

R: Nacho cuando se fue Lu contó que hay una forma de tener y que no se dan cuenta.

J: Yo ayer escuchaba y le digo a Cami: ‘¿Yo estoy loca?’. ‘No, yo también escuché’, me dice.