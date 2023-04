Polémica por los supuestos dichos de Julieta Poggio sobre las Islas Malvinas: "Dije lo que pienso"

Julieta Poggio se vio envuelta en una polémica en las redes sociales. El comentario sobre las Islas Malvinas que fue desmentido rápidamente.

Julieta Poggio se encontró en el ojo de la tormenta luego de haberse llevado a cabo el vivo de Telefe en la plataforma Twitch. Supuestamente, la participante de Gran Hermano que quedó en tercer lugar había expresado un comentario sobre las Islas Malvinas que fue repudiado, pero todo se trató de una fake news.

En la jornada del viernes 31 de marzo, Juariu condujo el stream de Telefe en Twitch junto a Julieta Poggio. A raíz de esta emisión, se volcaron varias reacciones en las redes sociales con lo que dejó el testimonio de la joven de 21 años tras su paso por Gran Hermano, pero hubo un posteo en particular que se volvió viral.

"Julieta: 'Se me juzga mucho por mi frontalidad, en la casa siempre dije lo que pienso, a mi perra no la quiero y las Malvinas son inglesas, no voy a cambiar mi forma de pensar para caerle bien a los refugios de animales o a los veteranos'", publicó una usuaria de Twitter sobre lo que en teoría había expresado la participante. Sumado a eso, esta persona subió imágenes de Juariu y Julieta donde se ve que usaron sus historias de Instagram para defenderse del delicado tema que se había tocado en el stream, por lo que fue repudiado completamente por los fanáticos del reality show de Telefe.

Sin embargo, toda esta situación es falsa: Julieta nunca dijo eso y la conductora tampoco avaló sus dichos. De hecho, en una de las últimas historias de la joven con la que supuestamente había insultado a sus seguidores, no figura que lo haya escrito, por lo que la imagen fue montada. Hubo algunas personas que aseguraron haber escuchado decir que las Malvinas son inglesas y desmerecer a los excombatientes, pero en realidad nunca sucedió.

Julieta Poggio tomó una importante decisión respecto a su novio: "Lucas fue"

Julieta Poggio reveló en Buen Telefe que tras el final de Gran Hermano tomó una importante decisión respecto a Lucca Bardelli, su novio. La exparticipante del reality más popular de la televisión argentina definió qué hará en el corto plazo luego de que los rumores de crisis en la pareja explotaran por un inesperado like de "Disney".

Después de cinco meses de excelentes mediciones de rating, Gran Hermano terminó el lunes pasado con el salteño Marcos Ginocchio como ganador de 19 millones de pesos y una casa, además de la perrita Mora, que ingresó a la casa más famosa del país. El segundo lugar fue para Nacho Castañares, que también se quedó con una casa a estrenar.

El tercer lugar se lo quedó Julieta Poggio, que se ganó un viaje a cualquier lugar del planeta, con un acompañante. Y en ese sentido, "Disney" tomó una importante decisión, según reveló la ex Gran Hermano durante una entrevista en Buen Telefe. Filosa, Pilar Smith le consultó: "Quiero saber del viaje ¿Con quién te vas? ¿Con tu novio?".

"¡Sí, me voy de viaje! Obvio, me voy con mi novio", confirmó feliz Julieta, dejando en claro que los rumores de crisis en la pareja no son ciertos. Para cerrar, Poggio detalló a dónde viajarán y el motivo por el que definieron ese destino: "Elegimos Tailandia. Lucas fue y vivió una experiencia increíble, entonces quiere que la vivamos juntos. Me parece un re destino, está muy bueno".