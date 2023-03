Marcos Ginocchio rompió el silencio sobre su romance con Julieta: "Muy hermosa"

El ganador de Gran Hermano se pronunció sobre su romance con Julieta y sorprendió a todos. Marcos Ginocchio se consagró campeón con un récord histórico de votaciones.

Marcos Ginochio se refirió a su estado sentimental después de su victoria en Gran Hermano 2022 y contó la verdad de su relación con Julieta. Los fanáticos del reality show de Telefe han vinculado al joven con Julieta Poggio desde el comienzo de la competencia, por lo que estas declaraciones causaron ilusiones en muchos de ellos, aunque él se refirió a otra mujer.

Si bien Marcos habló a su situación amorosa con Julieta, no era a Julieta Poggio a quien se refería; sino a su expareja, hacia quien aseguró que todavía tiene sentimientos. "Anoche cuando terminó el programa todos estábamos acá celebrando con tu familia y había alguien que no era ni tu hermana, ni tu hermano, ni tu papá, ni tu mamá. Una chica muy hermosa que yo le dije: '¿Vos sos la exnovia de Marcos?' Me dijo que sí, la agarré de la mano y noté su carita. Le dije: 'Sos la novia de Marcos'", enunció Marisa Brel ante la mirada del joven.

Ginochio explicó que cuando entró a la casa de GH estaba separado de su ex pero que cuando ingresó su hermana él pudo contarle que la extrañaba mucho a quien había sido su novia. "Quería hablar con ella y ver qué pasaba porque la necesitaba mucho. Le dije que la quería ver cuando saliera y mi hermana le contó y vino. Pero todavía no tenemos tiempo para hablar nada", respondió el salteño.

La reacción de las redes sociales ante el encuentro de Julieta Poggio y Marcos Ginochio

La tercera finalista y el ganador de Gran Hermano estuvieron juntos en el programa siguiente a la final y vieron un informe de los momentos por los que los televidentes los vincularon sentimentalmente. Como no podía ser de otra manera, Twitter se llenó de memes sobre las reacciones del salteño y la porteña.