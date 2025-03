La impactante revelación de Sandra de Gran Hermano sobre la Dictadura militar: "Hablo"

La impactante revelación de Sandra sobre la dictadura en Gran Hermano.

El pasado 24 de marzo se conmemoró un nuevo aniversario del Día de la Memoria, para honrar a los desaparecidos en la última dictadura cívico militar, y en Gran Hermano dos participantes mantuvieron una impactante charla que llevó a una confesión que ningún televidente se esperaba. Fue Sandra, una de las jugadoras más queridas, quien arrojó un reveladora confesión al aire.

Todo empezó cuando Sandra y Ulises conversaron sobre la Memoria y los aportes del expresidente Raúl Alfonsín para enjuiciar a los militares de la última dictadura. "Se me caen los calzones cuando hablo de Alfonsín", sostuvo Sandra, emocionada, y Ulises aportó: "Pero vos sabés que allá en el pueblo yo no tengo historias de desaparecidos porque a los pueblos era difícil de llegar. Son las grandes urbes donde se tenían los listados de estudiantes". "Bueno, pero La Plata no era algo tan grande y sin embargo con las universidades...", le retrucó Sandra.

Luego, Ulises se tornó pensativo y señaló: "Fue severo lo de La Plata. Muy, muy zarpado. Había campos clandestinos, no hay que volver a eso. No hay que volver a ser juzgado por lo que uno es sino por lo que uno hace". Y en ese momento, Sandra confesó que su mamá fue una de las víctimas de la desinformación en los medios durante los años de dictadura: "Pero vos sabés que en mi casa mi mamá estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen que terminar los chorros". Sorprendido, Ulises apuntó: "Una idea que la verdad nada que ver porque eran chicos de 18 años. Nadie merece ser torturado". "Ella pensaba que venían (los militares) a hacer el bien, a limpiar lo que estaba sucio", cerró Sandra.

Tristeza en la TV argentina: falleció una exfigura de Telefe a los 48 años

Gran Hermano es uno de los reality shows más famosos y exitosos de Argentina y, de ese modo, las noticias sobre sus exconcursantes suelen generar repercusión en la gente. Eso ocurrió con la reciente revelación de la muerte de una de las participantes de la primera edición del ciclo que en la actualidad es conducido por Santiago del Moro.

El periodista Agus Rey anunció en Twitter la noticia sobre el deceso y dio a conocer que la exparticipante de 48 años fue encontrada sin vida en su departamento por su madre. Se trata de Verónica Zanzul, quien fue compañera de Marcelo Corazza, Gastón Trezeguet y Tamara Paganini en la edición emitida en 2001 y conducida por Soledad Silveyra.

Hasta el momento no se informó la causa de la muerte de la "hermanita", que estaba alejada de la televisión desde hacía muchos años. Uno de los momentos por los que Zanzul es más recordada por el público fue su beso y abrazo con Diego Maradona, cuyo ingreso al show fue uno de los más icónicos de la historia de GH.

Zanzul era colorista y maquilladora cuando ingresó a la famosa casa de Telefe, en un momento en el que nadie sabía lo que ocurriría con el reality show ya que era la primera edición. Por ese motivo, muchos compañeros de Verónica contaron que no se esperaban la masividad de la fama que tuvieron al salir del programa.