La grave denuncia que enfrenta L-Gante: "Preso"

Un músico acusó a L-Gante por haber hecho plagio de su música: el nuevo escándalo que enfrenta el cantante.

L-Gante recibió una grave denuncia por parte de un músico, quien lo acusó de haber plagiado varias de sus canciones. Se trata del cantante tucumano Fabián Soria, que aseguró que el joven de General Rodríguez le robó varias de las letras de las canciones que escribió y que publicó en sus redes sociales. Su denuncia se volvió viral y miles de usuarios de las redes se preguntaron qué pasaría con Elián Valenzuela, en caso de que el tema llegue a la Justicia.

Según el hombre, el creador de la cumbia 420 le robó varias de las letras de sus canciones que publicó en sus redes cuando estaba en prisión. “Yo empecé a hacer cosas a través de las redes sociales y ponía frases que me iban saliendo. Estuve preso en la provincia de Chaco y allí escribí más de 90 canciones, grabé 3 discos desde adentro y los mencioné con una letra", comenzó el hombre.

En este sentido, Fabián explicó que les había enviado su material y que, de repente, se dio cuenta de que lo habían plagiado. "De un día para el otro, me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián. Nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra”, argumentó. En este sentido, acusó a L-Gante de ser "un pibe que no respeta códigos". Además, agregó que el cantante y su equipo incluso "le dieron 'me gusta'" a aquellos posteos. "Después, me entero de que se robaron mis letras. Se robó mis letras y las puso en sus canciones", aseguró.

"Habla de lo leal que es, pero todo de la boca para afuera. Del dicho al hecho hay un largo trecho, a mí me robó letras para su último tema y también para El último Romántico. A este pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia", sumó. Según Fabián, les había mandado a los productores una melodía tarareada, lo cual les habría dado un puntapié. "Lo que se ve de L-Gante no es todo así, hay un cierto código en la música que se tiene que respetar... Puede venderle a la gente que tiene sentimientos y ayuda a los demás, pero a mí me robó, le robó a un preso; tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo", cerró.

La otra denuncia que enfrenta L-Gante: "Okupa VIP"

Por otro lado, L-Gante fue denunciado por algunos de sus vecinos por una supuesta usurpación de terrenos. "Dicen que los terrenos en donde Elián ha construido su casa, donde festejó su cumpleaños, no son de él", anunció Karina Mazzocco en A la Tarde (América TV). Según el panelista Diego Estévez, "es una obra abandonada de un terreno que en algún momento le perteneció a la UOCRA, que en un momento, quiso hacer un hotel para sus afiliados".

Por esta razón, sus vecinos lo acusaron de ser "un okupa VIP". "Lo que denuncian es que la tierra habría sido ocupada por Elián Valenzuela. Dicen: 'Acá hubo muchos intentos por escriturarla y no pudimos hacerlo, ¿cómo puede ser que venga alguien y de la noche a la mañana le den la supuesta documentación, que hasta ahora no hemos visto y no existe?'", cerró el panelista. Por lo pronto, Elián no manifestó nada al respecto.