Nuevas revelaciones sobre la relación de L-Gante con Wanda Nara: "Fascinado con ella"

Revelan que L-Gante estaría "fascinado" con Wanda Nara, con quien se la vincula desde hace ya un buen tiempo.

Marcela Tauro reveló que L-Gante se habría ido de boca hace un tiempo sobre su estrecha relación con Wanda Nara, a quien se lo vincula desde hace varias semanas. "Estaría fascinado con ella", contó la panelista de Intrusos en el programa que conduce Flor de la V por la pantalla de América TV.

Desde hace tiempo se viene rumoreando que Wanda Nara y L-Gante comparten algo más que buena onda y un futuro emprendimiento laboral. La confirmación por parte de ambos de que se separaron de sus respectivas parejas solamente hizo crecer las especulaciones en ese sentido. Mientras en Intrusos debatían sobre la polémica que protagonizaron la empresaria e Icardi durante el fin de semana, sumaron a L-Gante al escándalo.

"Vamos a contar todo. Los rumores están porque dicen que en agosto el señor L-Gante se habría ido de boca", comenzó contando Marcela Tauro. En ese sentido, la panelista de Intrusos fue un poco más allá y agregó: "En un grupo de amigos habría dicho que había estado con Wanda".

Además, Tauro aseguró que el cantante les contó a sus amigos que la empresaria le envió flores en Francia cuando fue a tocar al país galo. "A mí me pareció poco creíble todo eso", opinó la panelista. Cabe recordar que en los últimos días, Tamara Báez aseguró que Wanda Nara "lo busca" a L-Gante desde que estaban juntos.

"Pero ahora el rumor es que se habrían encontrado en un lugar, que me lo dijeron y ahora no me lo acuerdo", siguió Marcela Tauro ante Flor de la V y el resto del panel de Intrusos, que se mostraron algo escépticos. Para cerrar, la periodista señaló que L-Gante estaría "fascinado" con Wanda Nara.

La reacción de Wanda Nara cuando se filtró su supuesto romance con L-Gante

Wanda Nara y L-Gante fueron vistos juntos por primera vez en una fiesta privada en la casa de Marcelo Tinelli. Aunque la empresaria no estaba invitada, el cantante pidió si podía llevarla. “L-Gante, que estaba invitado, dijo ‘¿la puedo invitar a Wanda, la original?'. Le dijeron que sí pensando que era la de Canta Conmigo Ahora y cuando llega entra Wanda Nara”, relató Mariana Brey.

Además, la periodista reveló que Nara se puso muy contenta al enterarse que la prensa había filtrado la noticia “Me entero de esta data, la cuento en el programa y a mí me contaron que a ella le encantó que se sepa. O sea, aprovechó la situación”, cerró Brey.