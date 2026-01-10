Egipto vs Costa de Marfil por la Copa Africana: cuando juegan y como ver GRATIS en vivo en Argentina

En un duelo imperdible en la Copa Africana, Egipto enfrenta a Costa de Marfil, el vigente campeón del torneo buscando un lugar en las semifinales. Los Faraones sufrieron más de lo esperado en octavos: necesitaron tiempo extra para vencer 3-1 a Benín, con Mohamed Salah convirtiendo el gol definitivo en el minuto 120. Los marfileños, en cambio, no tuvieron mayores problemas y golearon 3-0 a Burkina Faso.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Egipto y Costa de Marfil, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Egipto y Costa de Marfil?

Los Faraones enfrentan a los Elefantes este sábado 10 de enero a partir de las 16 de Argentina. El escenario será el Agadir Stadium en Marruecos, con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed. La transmisión estará disponible gratuitamente a través de Claro Sports en YouTube.

Egipto llega a esta instancia con credenciales pero también con interrogantes. En la fase de grupos cumplió con lo esperado sin brillar demasiado, y en octavos de final ante Benín el equipo de Hossam Hassan mostró sus limitaciones. Los egipcios necesitaron 120 minutos para resolver el partido, y recién en el último suspiro de la prórroga Mohamed Salah puso cifras definitivas con el 3-1. El crack del Liverpool atraviesa su Copa Africana más goleadora con 3 tantos en 4 partidos y es el líder absoluto del equipo.

La dependencia de Salah es total. Cuando el astro egipcio no aparece, el equipo pierde profundidad y creatividad. Omar Marmoush, delantero del Eintracht Frankfurt, es la otra carta ofensiva de los Faraones, aunque su rendimiento en el torneo ha sido irregular. La defensa comandada por Mohamed Hany y Ahmed Hegazi ha mostrado fragilidades que pueden ser explotadas por rivales de mayor jerarquía.

Costa de Marfil, bajo la conducción técnica de Emerse Faé, llega con la tranquilidad de los campeones. El equipo marfileño no tuvo inconvenientes en octavos y despachó 3-0 a Burkina Faso con autoridad. La figura excluyente ha sido Amad Diallo, extremo del Manchester United que lleva 3 goles en 3 partidos como titular y se ha convertido en el jugador más determinante del certamen. Su velocidad, desequilibrio y olfato goleador lo posicionan como una de las estrellas del torneo.

Los Elefantes exhiben un plantel equilibrado y profundo. Franck Kessié le da músculo y llegada en el mediocampo, mientras que Seko Fofana aporta experiencia y control de la pelota. En defensa, Ousmane Diomandé y Willy Boly conforman una dupla sólida que ha concedido pocos espacios. La gran virtud marfileña es su capacidad para alternar momentos de paciencia con aceleraciones súbitas que desestabilizan a los rivales.

El historial entre ambas selecciones es extenso y favorable para Egipto. Los Faraones vencieron a Costa de Marfil en la final de la edición 2006 y también se impusieron en varios cruces posteriores. Sin embargo, el momento futbolístico actual inclina la balanza hacia los marfileños. Costa de Marfil llega más afianzada, con un funcionamiento colectivo superior y sin la dependencia de un solo futbolista. Egipto cuenta con Salah, pero necesitará una actuación monumental del crack del Liverpool para frenar al vigente campeón.

Formaciones probables de Egipto y Costa de Marfil

Hossam Hassan repetiría el 4-2-3-1 que viene utilizando. Mohamed El Shenawy es el arquero titular sin discusión. La línea de cuatro defensores estaría conformada por Mohamed Hany por derecha, Ahmed Hegazi y Omar Rabia como centrales, y Mohamed Ashour por izquierda. En el doble pivote jugarían Hamza Alaa y Marwan Attia, encargados de proteger la zona defensiva y distribuir el juego. Adelante, Mohamed Salah por derecha, Omar Marmoush como referencia de área y Mahmoud Trezeguet por izquierda, con Ibrahim Adel operando como mediapunta detrás del delantero.

Emerse Faé mantendría el esquema 4-3-3 que viene funcionando a la perfección. Yahia Fofana es el arquero del equipo campeón. La defensa sería para Sèrge Aurier por derecha, Ousmane Diomandé y Willy Boly como dupla central, y Ghislain Konan por izquierda. El mediocampo tendría a Seko Fofana como organizador, con Franck Kessié por delante aportando llegada y Jean-Philippe Gbamin dando equilibrio. El tridente ofensivo estaría compuesto por Amad Diallo por derecha, Sébastien Haller como nueve y Nicolas Pépé por izquierda.

Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Ahmed Hegazi, Omar Rabia, Mohamed Ashour; Hamza Alaa, Marwan Attia; Mohamed Salah, Ibrahim Adel, Mahmoud Trezeguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Sèrge Aurier, Ousmane Diomandé, Willy Boly, Ghislain Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Jean-Philippe Gbamin; Amad Diallo, Sébastien Haller, Nicolas Pépé. DT: Emerse Faé

