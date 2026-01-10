El contundente mensaje de Centurión a Riquelme para volver a Boca: "Retirarme"

Ricardo Centurión volvió a hablar de su deseo en Boca Juniors y le envió un mensaje a Juan Román Riquelme en pleno mercado de pases.

Un gesto inesperado volvió a poner el nombre de Ricardo Centurión en la escena de Boca Juniors. Tras su reciente paso por Oriente Petrolero, el delantero reconoció públicamente su deseo de regresar al club con un mensaje contundente a Juan Román Riquelme. La confesión, realizada en medio del mercado de pases, reactivó una historia marcada por talento, conflictos y un anhelo personal del jugador que nunca terminó de cerrarse.

El mundo Boca quedó sorprendido luego de que "Ricky" Centurión admitiera que tomó contacto con Riquelme y Marcelo Delgado en el pasado reciente. No fue una negociación formal ni una gestión avanzada, pero sí un mensaje cargado de intención. El propio futbolista dejó en claro que el vínculo emocional con el club sigue intacto y que el deseo de volver está latente.

El mensaje que reavivó una historia pendiente

“El cariño de la gente es permanente y difícil de explicar”, reconoció el atacante en una entrevista con TyC Sports, quien incluso fue más allá al confesar que sueña con retirarse con la camiseta azul y oro o, al menos, volver a vestirla antes de colgar los botines.

"De la dirigencia no me llamaron ni nada y es entendible, lo conozco a Román, he hablado con el Chelo Delgado, pero yo primero quiero jugar, obviamente si es en el fútbol argentino mejor", continuó el extremo talentoso, de 32 años, que tiene el pase en su poder.

El propio futbolista aclaró que no hubo contactos formales desde la dirigencia. “No me llamaron y es lógico”, explicó, aunque reconoció haber hablado tanto con Riquelme como con Delgado. Por ahora, el silencio oficial domina el escenario en Boca.

Centurión no esquivó la autocrítica. Reconoció errores durante su etapa en Boca, pero aseguró que atraviesa un momento personal distinto. Su paso por Oriente Petrolero de Bolivia fue, según sus palabras, clave para reencontrarse con el fútbol y con él mismo. Y advirtió sobre su presente: "Estoy centrado y con madurez. Tranquilo y cuidándome desde que vine a Oriente. Me sirvió a mi, en lo personal, para dar una muestra de carácter y demostrar que todavía puedo jugar al fútbol".

Para finalizar, el exjugador de Vélez Sarsfield y San Lorenzo expresó: "No quiero ir paso a paso, quiero ir rápido porque mi mente me lo permite. Ya quiero estar trabajando para sentirme yo también pleno. Si me pongo a punto físicamente soy un animal. Una bestia, como diría Merentiel".

¿Hay lugar para Centurión en el Boca actual?

La pregunta inevitable es si Boca Juniors tiene espacio hoy para un regreso como el de Centurión. El plantel atraviesa un proceso de recambio, el mercado de pases está en marcha y cada incorporación es analizada con lupa.

Desde lo futbolístico, el delantero cree que encaja. Incluso comparó su estilo con el de jugadores actuales como Sebastián Villa o Exequiel Zeballos, por su verticalidad y capacidad de desborde. Sin embargo, la decisión final excede lo estrictamente deportivo.

En la estructura actual del club, cualquier decisión pasa directamente por Riquelme, quien ha sostenido una línea clara desde su llegada al poder: compromiso, disciplina y prioridad absoluta al grupo por encima de los nombres propios.

Por ahora, el mensaje al presidente no pasó de ser un gesto. No hay charlas avanzadas ni negociaciones en curso. Pero en Boca, donde las historias nunca se cierran del todo, el nombre de Ricardo Centurión volvió a instalarse.