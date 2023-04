L-Gante enfrenta un escándalo legal por una supuesta usurpación de terrenos

L-Gante está metido en una fuerte polémica: según sus vecinos de Carlos Keen, el terreno en el que está construyendo su mansión no le pertenece.

L-Gante recibió una grave denuncia por parte de los vecinos de Carlos Keen, lugar que eligió para comprar un terreno y construir su propia mansión. Según los denunciantes, el cantante habría conseguido los papeles del lote de manera ilícita.

El creador de la cumbia 420 había festejado su cumpleaños número 23 allí, pero días después, sus vecinos denunciaron que el terreno no le pertenecería. "Dicen que los terrenos en donde Elián ha construido su casa, donde festejó su cumpleaños, no son de él", anunció Karina Mazzocco en A la Tarde (América TV).

El panelista Diego Estéves investigó y descubrió que la casa, que está a media construcción, "es una obra abandonada de un terreno que en algún momento le perteneció a la UOCRA, que en un momento, quiso hacer un hotel para sus afiliados". "Esa es la historia que cuentan los vecinos. En un momento, un vecino quiso escriturar ese lote y no pudo", sumó el periodista.

"Lo que denuncian los vecinos es que la tierra habría sido ocupada por Elián Valenzuela. Dicen: 'Acá hubo muchos intentos por escriturarla y no pudimos hacerlo, ¿cómo puede ser que venga alguien y de la noche a la mañana le den la supuesta documentación, que hasta ahora no hemos visto y no existe?'", agregó el panelista, mientras sus compañeros lo apodaron dijeron que el cantante "es un okupa VIP".

L-Gante reveló cuánta cantidad de dinero tiene en su cuenta bancaria

Recientemente, un tiktoker español, llamado Lost Cristian, quien se dedica a detener a diferentes personas en la calle y hacerles preguntas, detuvo a L-Gante en las calles de Madrid y le hizo una pregunta sobre su patrimonio. Al revelar cuántos euros tenía en su cuenta bancaria, el cantante dejó perplejos a miles de usuarios de las redes sociales.

"Vale, ¿con quién estamos?", le preguntó el tiktoker. "L-Gante Keloke, directamente de Argentina", se presentó Elián. "Ehh... La verdad, no tengo idea. Tengo un poco en la cuenta, un poco en...", respondió. Fue entonces cuando el tiktoker le preguntó si tenía cerca de 200 mil euros, a lo que el artista asintió y le explicó que se dedica a la música: "Sí, ponele. Soy artista, hago música. Gracias a Dios, tengo trabajo de lo que me gusta".