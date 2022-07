El duro comunicado de L-Gante: "Hay que morir"

L-Gante se manifestó en las redes a corazón abierto y preocupó a sus fanáticos.

L-Gante volvió al país luego de su gira por España y publicó un comunicado que causó preocupación entre sus fanáticos. El representante de la Cumbia 420 utilizó las redes para dar a conocer lo que piensa en este momento de su vida, donde ve los frutos de su esfuerzo pero también se siente decepcionado por muchas personas que tuvo alrededor.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, L-Gante expresó: "Nunca me tuneo porque soy real por dentro y por fuera. Si la vida me da combate, yo le daré pelea. Ya viví el pasado y mucho me ha pasado hasta el día de hoy, varios de los que yo había inflado, se olvidaron de quién soy. Me cansé de decir que sí cuando merecían el no, ni una vuelta en la limusina me levanta el ánimo. Yo siempre lo voy a decir, disfruto del prójimo porque de mí quise disfrutar y el mundo no me dejó".

El comunicado de L-Gante.

L-Gante no aclaró a quién está dirigido su mensaje, pero no se privó de dejar en evidencia su parecer. El artista aclaró: "Hay que saber cuándo apostar y hay que saber en quién confiar, debes pensar lo que decís y a quién se lo vas a contar, por eso de vez en cuando hay que morir callado. A muchos le cambié la vida y mitad me ha traicionado. Pero bueno, prefiero seguir fumando que vivir con el veneno, vi cómo los que 'apoyaban' me quisieron dar el freno, creo que estoy adelantado para todo lo que he logrado, el 90 me felicita y los demás ni lo han notado".

Como si eso fuera poco, L-Gante publicó una imagen que le tomaron en el escenario durante una de sus presentaciones en España y sentenció: "Prometo llevar el movimiento del barrio a donde sea. Siempre con buena onda, respeto y cercanía a cada uno de ustedes. En el mundo me siento como en casa. Y lo más fuera de lo normal es que me siento normal".

La publicación de L-Gante.

El regreso de L-Gante al país

El artista llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 7 de la mañana y desde allí se trasladó hasta su casa en su limunina Chrysler 300 y justo detrás de su vehículo iba otro auto ploteado con el logo de Cumbia 420 y con la música a todo volumen se dirigieron hasta su vivienda. Fiel a su estilo, L-Gante llamó la atención de todos los automovilistas que se lo cruzaron en el camino.