El mensaje interno que bajó Franco Colapinto, ante las críticas y la presión en la F1

Franco Colapinto, firme pese a las críticas y a esperar al GP de Canadá con Alpine.

Después de su 15° en el Gran Premio de España 2025 en Barcelona, Franco Colapinto fue cuestionado por diversos protagonistas de la Fórmula 1, entre ellos nada menos que Flavio Briatore. El asesor ejecutivo de Alpine sostuvo que esperaba más del piloto argentino de 22 años y dejó en claro que no está asegurada la segunda butaca para él hasta el final de la temporada, por detrás del primer piloto titular Pierre Gasly.

La ola de críticas en la máxima categoría del automovilismo mundial para un corredor tan joven son normales y la presión también, por lo que el ex Williams ya conoce el paño y se está acostumbrando. Al margen de las palabras del histórico italiano, a lo largo de esta campaña también lo han cruzado excolegas de "La Máxima" como por ejemplo Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Johnny Herbert y Jaime Alguersuari.

La paz interior de Colapinto, pese a las críticas y la presión en la F1: "No lo afectan"

De acuerdo con lo que pudo averiguar El Destape, los cuestionamientos no repercutieron en lo más mínimo a Franco en la intimidad del día a día. Si bien es consciente de que puede dar más, también entiende que el rendimiento del coche debe mejorar muchísimo y la prioridad hoy pasa por "no romper nada" en su monoplaza para ir evolucionando de a poco con el transcurrir de las competencias. Sabe que es preferible ir "despacio" y terminar la prueba, antes que intentar hacer algo para lo que el vehículo aún no está preparado y chocar otra vez. De mínima, el bonaerense tiene dos más aseguradas con la escudería francesa: el GP de Canadá en Montreal (donde nunca corrió oficialmente) y el GP de Austria en Estiria.

Fuentes cercanas al pilarense en la F1 le indicaron a este portal que "por cómo es él, por su personalidad y su forma de ser, las críticas no lo afectan". Igualmente, aclararon que "eso no quiere decir que no esté trabajando para ir mejorando ni que no sepa que puede mejorar, pero no dramatiza ni mucho menos...". El horizonte es claro: ya aprovechó esta semana sin presiones porque no hubo carrera y se enfocará a partir del lunes 9 de junio en el siguiente desafío al mando del segundo Alpine, en territorio norteamericano.

La actitud de "Colapa" tampoco cambiará demasiado con la inminente llegada del británico Steve Nielsen como jefe de equipo, en reemplazo de su compatriota Oliver Oakes. El elegido de Briatore se presentará en los próximos días y encabezará a la escuadra francesa en el día a día, aunque ello al deportista argentino no le modifica nada. Consciente de que esto es un proceso, de que los errores son parte del aprendizaje y de que el equipo también tuvo fallas de estrategia que lo perjudicaron en Catalunya, Colapinto agacha la cabeza, trabaja, acepta las críticas, está tranquilo y confía en que seguirá como titular hasta el cierre de la temporada 2025.

Las próximas carreras de Colapinto con Alpine

Fecha 10 (13-15 de junio): GP de Canadá - Circuito Gilles Villeneuve - 15 horas de Argentina.

- Circuito Gilles Villeneuve - 15 horas de Argentina. Fecha 11 (27-29 de junio): GP de Austria - Red Bull Ring - 10 hs.

