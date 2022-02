La grave denuncia de Ángel de Brito: “Muchos hicieron lo posible para que no volviera”

Ángel de Brito disparó contra sus colegas de la televisión con una contundente denuncia.

Ángel de Brito tuvo que despedirse de Los Ángeles de la Mañana (LAM) a fines del 2021 por cuestiones que surgieron en El Trece. A pesar de que les había prometido a sus televidentes que este no era el fin del programa y ya se confirmó su vuelta a la pantalla chica, ahora reveló que varias personas le pusieron piedras en el camino para complicar su regreso.

Como suele hacer, De Brito habilitó un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram para responderle todas las dudas que tuviesen sobre LAM y demás temas. Algunos usuarios le preguntaron de qué tratará esta nueva temporada del programa, que ahora se emitirá por América TV, y él les adelantó que muchas cosas serán diferentes.

“¿Va a ser el mismo LAM de El Trece?”, le preguntó un seguidor. “Mucho mejor”, le prometió De Brito. “¿Qué cambios veremos? ¿O es LAM LAM?”, le preguntó alguien más, a lo que él declaró, tajante: “Es LAM LAM. Muchos hicieron lo posible para que no volviera, pero América y Mandarina lo hicieron posible”. Aunque no entró en detalles, dejó muy en claro que muchas personas del medio no querían verlo regresar.

Historias subidas por Ángel de Brito´a su cuenta de Instagram.

Por último, otro seguidor le preguntó cómo es el vínculo que Yanina Latorre mantiene con América actualmente, ya que volverá a trabajar con De Brito después de haberse desvinculado del canal años atrás en muy malos términos. “Excelente. Trabajó muchos años ahí y la persona que la rajó ya no está. Ahora tiene un conductor que la banca”, cerró el periodista.

Vuelve LAM: quiénes estarán en el programa, dónde mirarlo y a qué hora

Después de semanas de incertidumbre, De Brito finalmente confirmó el regreso de LAM con un tweet: “Confirmado. #LAM #2022”. Las panelistas que lo seguirán acompañando como en 2021 son Yanina Latorre, Pía Shaw, Marina Brey y Andrea Taboada. Maite Peñoñori siguió su camino laboral en Intrusos, de América, y Cinthia Fernández en Momento D, en El Trece. Esta nueva temporada de Los Ángeles de la Mañana se transmitirá en América y, a diferencia de las anteriores, no estará en el turno mañana sino a la noche, entre las 20 y las 21:30 horas.

La polémica en El Trece por la escenografía de Momento D

Tras el estreno de Momento D, conducido por Fabián Domán, varios usuarios de las redes sociales notaron un detalle: la escenografía y la gráfica son exactamente las mismas que las que usaban en LAM. “Es la misma escenografía que LAM. Las plataformas donde hay una banqueta y los sillones son las mismas, nada más que las pintaron. Y los sillones también, le cambiaron el color. Extraño LAM y a Ángel de Brito”, se quejó un internauta, mientras muchos otros criticaron a canal de “miserables” y “ratas”.