La denuncia menos pensada de Esmeralda Mitre por la herencia de La Nación: "Es una batalla"

Esmeralda Mitre habló a fondo sobre la herencia que dejó su padre con fuertes denuncias por estafas y defraudación.

Esmeralda Mitre salió con los tapones de punta por problemas en la herencia que le dejó el padre transformándose en accionista del diario La Nación. Los problemas internos fueron tan graves que recurrió al área legal para denunciar estafas y defraudación por parte de varios actores involucrados en este tema.

Tras la muerte de su padre Bartolomé Mitre en 2020, mismo nombre que el expresidente de la Nación y fundador del diario, comenzó una guerra por la herencia. La actriz y accionista de La Nación reclama alrededor de 60 millones de dólares. "Venimos ganando en todo pero ahora se viene la guerra final", lanzó en diálogo con el móvil de A La Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV.

En una parte de la entrevista aseguró que "es una batalla" y detalló las situaciones que vivió. "¿Cómo voy a querer vivir una estafa? ¿Cómo voy a querer que me saquen todo?", expresó mientras agregó que hubo fraude y fideicomisos offshore. Además, dijo que las estafas empezaron desde que su papá se enfermó.

"Ahí es donde se produce. Los 14 años que estuvo enfermo", sostuvo Esmeralda. En la parte final del móvil, dio algunos nombres a los que ella consideró "enemigos" de esta herencia. "Nequi Gallotti -esposa de su papá- no pertenece más a la herencia de las acciones. Me cedió las acciones a mí porque le dije que había encontrado un par de cosas y, o me cedía las acciones, o íbamos a tener un problema judicial", precisó en primera instancia.

Luego habló del abogado Mariano Gagliardo, sobre quien afirmó que es su "mayor enemigo". "Sería el que nos estaría estafando todo, que es el abogado del señor de los medios que no hace falta ni que lo nombre", concluyó.

Esmeralda Mitre blanqueó su relación con Alfa de Gran Hermano y disparó: "Tengo miedo"

Esmeralda Mitre tuvo una revelación inesperada con Walter "Alfa" Santiago, el polémico participante del reality show Gran Hermano que se emite por Telefe. La actriz y accionista del diario La Nación contó cómo lo conoció y dijo que las cosas no terminaron de la mejor manera.

Beto Casella invitó a Esmeralda Mitre para que se sume al panel de Bendita TV en la jornada del jueves 9 de febrero por El Nueve. Allí estaban hablando del fenómeno Gran Hermano en la televisión argentina y la actriz expresó su postura frente al reality show: "Tengo una teoría y es como de los años 90. No les entiendo de qué hablan, no sé de qué hablan, son gente como rara. Son gente de los 90 pasada de moda, no hay un gay, un travesti, nada moderno. Son chicos medios faltitos ¿no?".

Frente al contundente análisis de la exparticipante de Showmatch, Beto Casella sostuvo: "Son estereotipos, figuras hegemónicas, bellezas hegemónicas. 'Alfa' es el único que por ahí...". En ese momento, Mitre lo interrumpió para contar un dato que nadie sabía sobre el sexagenario.

"'Alfa' fue alumno mío en las clases de teatro. Fue despedido. No voy a hablar mucho sobre el tema porque tengo miedo", lanzó para la sorpresa de Casella y sus panelistas. Y agregó: "Fue despedido por malos comportamientos para sus compañeros y no voy a hablar más porque tengo miedo de tener problemas judiciales".