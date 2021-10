La confesión rencorosa de Yanina Latorre: "La voy a odiar hasta que me muera"

Yanina Latorre habló sobre el vínculo que mantiene con su suegra y dejó una revelación muy rencorosa sobre el futuro de su relación con la familia de su esposo.

Yanina Latorre tiene una mala relación con la familia de su marido desde hace años y en las últimas horas hizo una confesión muy rencorosa sobre el vínculo que tiene con su suegra. A pesar de estar juntos desde hace casi 30 años, la angelita aseguró que no hay posibilidades de recomponer una situación que desde el comienzo fue problemática y que generó que ella y la madre de Diego Latorre se odien.

En pareja desde 1993, cuando ambos eran muy jóvenes, Yanina y Diego Latorre se fueron a vivir juntos a España al poco tiempo de comenzar su relación, ya que él jugaba en el Tenerife. Desde que la panelista entró en la vida del futbolista, la relación con sus íntimos fue pésima y así es como continúa el vínculo, ya que Yanina aseguró que está "peleada a muerte" con una parte de la familia de su esposo. A raíz del lanzamiento de la serie Maradona: Sueño bendito, de la que la familia del Diez está completamente en desacuerdo, Yanina Latorre volvió a hablar sobre el vínculo con la madre de su marido.

"A mi me detesta mi suegra", comenzó contando la panelista en Los Ángeles de la Mañana. Si bien eso ya se sabía, la angelita reveló uno de los motivos por los que no tiene una buena relación con la madre de Diego Latorre. "Yo iba al estadio y cuando terminaba el partido, me pedía que le devolviera los carnet. Y estando casada eh, Diego ya era mi marido", recordó Yanina en LAM. "Me decía ´dame los carnet porque las entradas de Diego las guardo yo´. Te dan una platea de todo el año…", agregó la panelista, aún molesta por aquella situación que ocurrió hace más de 20 años.

"Después, tuviste tiempo de vengarte…", la pinchó filoso Ángel de Brito, conociendo cómo es su compañera. "Hasta el día en que me muera", disparó contundente Yanina Latorre. Además, la angelita sostuvo que la gran mayoría de las esposas de los futbolistas tuvieron problemas con las madres de sus maridos debido a los "celos", ya que los jugadores suelen compartir sus alegrías con sus esposas.

El repudiable tuit clasista de Yanina Latorre

Yanina Latorre se expresó sobre el bono Más Cultura Joven, que fomenta el consumo artístico de jóvenes que no tiene los ingresos necesarios para acceder a teatros, cines y recitales. La panelista mostró su costado más clasista y cuestionó la medida implementada por el gobierno. “A ese le parece una excelente idea que le regalen 5000 pesos. Mirá con lo que se conforman. ¿No es mejor laburar? ¿Superarse? ¿Crecer? Agarran migajas y les dan su voto. Gobierno que apoya la vagancia”, escribió Latorre, citando a un usuario que estaba de acuerdo con la medida.