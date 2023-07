La China Suárez chocó un auto por escapar de la prensa y protagonizó un insólito video

"La China" Suárez protagonizó un desesperante momento a la salida de una entrevista, mientras intentaba escaparse de los periodistas.

"La China" Suárez tuvo un accidente automovilístico mientras salía de una entrevista. La actriz estaba manejando su auto rumbo a su casa, tras haberse presentado en el canal de streaming Olga para darle una nota a Migue Granados en su programa. Para su mala suerte, afuera la esperaban varios periodistas de canales de espectáculos y, en su afán de querer evitarlos, chocó a un auto que estaba estacionado.

La exestrella de Casi Ángeles evita tener contacto con la prensa, especialmente tras el Wandagate, el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi que ocurrió en 2020 y afectó su imagen durante un largo tiempo. Desde entonces, se muestra muy reservada a la hora de elegir con qué periodistas hablar. Al ver que la estaban esperando afuera con cámaras y micrófonos, hizo una brusca maniobra con su auto para escapar de la situación, pero todo terminó de la peor manera.

"Tuvo un accidente 'La China' Suárez, estaba saliendo de una entrevista", relató un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) que estuvo presente en el acto. En el clip, se puede ver cómo el auto de Suárez quedó con la puerta derecha casi rayada por completo, mientras intentaba salir del lugar.

"Ella, para escaparse de la prensa, choca. Por hacerse la interesante", comentó Rodrigo Lussich, filoso. Finalmente, los periodistas le dieron indicaciones para sacar el auto y poder irse tranquila. "Tocó el auto que estaba estacionado, por salir muy cerrada. Los periodistas la ayudamos, finalmente. Tiene la camioneta chocada", concluyó el cronista.

"La China" Suárez abrió su corazón y reveló por qué no puede volver a enamorarse

Recientemente, "La China" confirmó su ruptura con Rusherking. Por esta razón, aseguró que necesita un buen tiempo para recomponerse, especialmente porque suele saltar de relación en relación. "No estoy de novia. Es la primera vez que decido no estar de novia. No quiero saber nada con volver a enamorarme. Cuando me enamoro, la otra persona se convierte en mi mundo", les explicó a sus seguidores en un vivo de Instagram.

En este sentido, dejó en claro que "es una decisión consciente" y que en este momento busca enfocarse en su trabajo y en sus sueños, ya que está despegando su carrera como cantante. "Siempre que estoy de novia priorizo mucho a mis parejas, que no está mal, pero ahora quiero dedicarme a mis sueños. Si estoy en pareja no puedo, es más difícil, porque no me da el tiempo, el cuerpo, todo", cerró Suárez.