La desgarradora confesión de La China Suárez sobre el Wandagate: "Un dolor muy grande"

La China Suárez rompió el silencio sobre las secuelas que le dejó el Wandagate, a un año del escándalo.

Eugenia "La China" Suárez volvió a hablar del Wandagate a un año del escándalo más resonante del 2021 y por primera vez se refirió a las secuelas que le dejó tanto en su vida personal y afectiva. "Sentí un dolor muy grande, no voy a mentir", contó con sinceridad la actriz en una charla íntima con la revista Hola.

El Wandagate fue un verdadero vendaval para todos sus protagonistas y las ramificaciones continúan hasta hoy, pese a que ocurrió hace ya más de un año. En ese sentido, una de las consecuencias más notorias en aquel momento fue la distancia que tomaron algunas famosas y colegas que se consideraban amigas de "La China" Suárez ante la exposición y el escándalo.

Algunas integrantes del círculo íntimo de la actriz que se alejaron de ella eran Gimena Accardi, Paula Cháves y la propia Zaira Nara, hermana de Wanda. Sobre esta situación habló "La China" recientemente con la revista Hola, por primera vez: "Yo entendí que el que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere".

"Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera", agregó Suárez, que también explicó que tiene una forma "muy libre" de ser en cuanto a la amistad respecto a los tiempos y las exigencias. Durante la entrevista, la actriz fue lapidaria con quienes consideraba sus amigas y se alejaron de ella: "A mí no me gustan los planteos en las relaciones amorosas, mucho menos en la amistad".

"La China" sumó que "jamás" le pediría explicaciones a un amigo respecto a lo que hace o deja de hacer. Para concluir, la ex Casi Ángeles aseguró: "En su momento, sentí un dolor muy grande, no voy a mentir. Después entendí que, con los años, el círculo de amigos se va cerrando y me siento cómoda con eso".

La letra de Perfecta, la canción que Rusherking le dedicó a "La China" Suárez

"Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado", dice la primera estrofa de Perfecta.

"Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras y el mundo que se para. De ti nada me separa. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para para continuar”, sigue la canción. Y en otra de las estofas, Rusher expresa: "El tiempo junto a ti es algo que no entienden. Valoro todo eso que es amor. La vida para mí regala esos momentos, vivirlo tan intenso, sin dolor. Y si todos tienen a alguien más, lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más si para mí eres perfecta".