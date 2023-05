Julieta Poggio y el anuncio más esperado para los fans de GH: "Tenemos una relación"

Julieta Poggio lanzó una revelación impensada que despertó todo tipo de reacciones entre los fanáticos de Gran Hermano.

Julieta Poggio habló sobre los vínculos que generó posterior al final de Gran Hermano, el reality show que se emitió por Telefe del cual terminó en tercer lugar. En este contexto, la joven de 21 años generó ilusión entre sus fanáticos luego de que haya revelado con quién tiene más relación, por lo que se despertaron un sinfín de especulaciones.

"Siempre me preguntan por eso, pero bueno, siempre digo lo mismo, tuvimos una relación muy linda y la seguimos teniendo", expresó Julieta Poggio sobre Marcos Ginocchio, con quien siempre hubo un "shippeo" por parte de los seguidores del programa. La exparticipante de Gran Hermano fue entrevistada por LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito por América TV.

"Hay un flasheo con Marcos que es impresionante, la gente los quiere ver juntos, ¿te atormentan con eso?", le preguntó de manera filosa el periodista de espectáculos, teniendo en cuenta que todavía está en una relación con Lucca Bardelli en medio de rumores de crisis. Sin embargo, tomó la decisión de responder la pregunta y sorprendió a todos.

"Es uno de los chicos con los que más hablo porque siento que estamos atravesando lo mismo, nos llevamos súper bien, tenemos una relación súper linda", confesó Julieta, dejando entrever que el vínculo que forjaron adentro de la casa todavía perdura en el exterior. En el cierre, De Brito le preguntó si realmente está en pareja con Lucca, por lo que la bailarina señaló: "Sigo, sigo con Lu".

Julieta Poggio reveló el calvario que sufrió en Gran Hermano: "No le perdono todo lo que me hizo"

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), rompió el silencio sobre su relación con sus excompañeros de la casa más famosa del país, con los que convivió durante meses. Fiel a su estilo, la bailarina no se guardó nada y dijo toda la verdad sobre lo que siente por cada uno de los ex "hermanitos", especialmente sobre los que más daño le hicieron y que no logra perdonar hasta el día de hoy.

Julieta formó una fuerte amistad con varios exparticipantes, como Romina Uhrig y Daniela Celis, mientras que a otros ni siquiera puede verles la cara ahora que salió de la casa. En esta línea, la joven reveló quiénes son los dos participantes con los que no tiene relación hoy en día y por qué cree que nunca va a perdonarlos.

Ángel de Brito entrevistó a Julieta en LAM (América TV) y le preguntó por Coti Romero, con quien mantuvo una tensa relación dentro de la casa, especialmente después de que traicionó su amistad y la mandó a placa. "No te la fumás ni un poquito, me encanta que no caretees. ¿Con Coti y con Agustín quedaste mal, no?", indagó el conductor, a lo que Julieta respondió que su mayor enojo es con Agustín Guardis, quien hizo comentarios desagradables sobre su persona que fueron interpretados como gestos de acoso por la gran mayoría de los televidentes.

"La verdad que a Agustín no le perdono todo lo que me hizo", respondió Julieta. "Te dolió de verdad", comentó el conductor. "No puedo olvidarme de todos esos clips que vi al salir, así que no me voy a cansar de decirlo, porque fue muy feo para mí ver todo eso. Pero bueno, les deseo el bien a todos, de verdad, que todos tengamos trabajo. Pero caretearla, nunca", explicó. Cuando Estefanía Berardi le preguntó si seguía enojada con Romero por su traición, Poggio respondió que no tiene que ver con eso, sino con los clips que vio al salir de la casa, en los que la joven correntina la criticaba incluso cuando supuestamente eran amigas.