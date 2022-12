Los desagradables dichos de Agustín sobre Julieta Poggio en Gran Hermano: "Debe ser una guarra"

Agustín, de Gran Hermano, fue repudiado en las redes sociales por sus comentarios sexuales sobre Julieta Poggio.

Agustín "Frodo", participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), fue repudiado en las redes sociales tras sus dichos groseros sobre Julieta Poggio, una de las integrantes de la casa más queridas por los televidentes.

Desde hace varias semanas, Agustín se muestra muy interesado en Julieta, quien además tiene novio afuera de la casa. Esta vez, "Frodo" no se guardó nada y, mientras estaba solo con Alexis "El Conejo" en la habitación de los varones, soltó una serie de comentarios sexuales bastante irrespetuosos sobre Julieta.

"Che, qué buena que está esta piba, loco. Ayer se puso a hacer esas piruetas acá, boludo. Dios mío, qué ganas de agarrarla así, boludo", le dijo Agustín a su compañero. "Debe ser muy buena en lo que hace. Pero debe ser una guarra, boludo", agregó, en referencia a cómo se imagina que Julieta a la hora de tener relaciones sexuales.

"Mirá, se me están acabando las pulgas. En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. No, pero es hermosa, boludo. Me calienta que sea así", sumó. Sin embargo, aseguró que "no estaría en pareja con una mina así", pero sí para algo de una noche.

Lo que más indignación generó en las redes sociales fue que hacia el final, Agustín dijo que si la encara y Julieta lo rechaza, la votaría para que se vaya. "Tiene un andar, fua. Tiene el mejor andar de la casa, es increíble cómo se mueve, parece que va bailando. Qué linda, boludo. Y sino, no pasa nada, total, la mando a placa y a la mierda", cerró.

Las reacciones en las redes por los dichos de "Frodo" sobre Julieta