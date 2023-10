Jujuy habló de más y contó la verdad del cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese: "Pagan"

El incomodo momento que se vivió al aire en América TV. Sofía Jiménez quedó involucrada en la pelea entre Andrea Rincón y Belen Francese en PH, Podemos Hablar.

La escandalosa pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH, Podemos Hablar, salpicó a otras figuras del espectáculo. Sofía "Jujuy" Jiménez fue testigo presencial de lo que pasó en el la grabación del programa de Andy Kusnetzoff y reveló detalles sobre lo ocurrido. La periodista estaba dando una nota en LAM y recibió una llamada en vivo que la puso en una incomoda posición.

"Andy dice que pasen al frente los que tuvieron una noche increíble. Belén le dijo a otra de las invitadas 'ella me quiso levantar'. Así, fresca", reveló Ángel de Brito. Luego, presentó el móvil con Jujuy, quien también será parte del programa que se emitirá el próximo sábado en Telefe.

Horas más tarde, la exsecretaria de Nicolás Repetto en Sábado Bus, fue abordada por Santiago Sposato, cronista del programa de Ángel de Brito, y contó lo que pasó en PH entre Rincón y Francese. Pero de inmediato recibió un llamado de la producción del programa de Telefe para hacerle un pedido y se vivió un tenso ida y vuelta en la pantalla de América TV.

Tensión en América TV: el incómodo momento que vivió Sofía Jujuy en LAM

Sofía “Jujuy” Jiménez: -Me está llamando la producción...

Santiago Sposato: -No, le saco el celular a Sofía. Ya estás arriba del barco, tenés que navegar.

Jujuy: -No sé si puedo contar.

Ángel de Brito: -¿Quién llama? Bloquea, bloquea.

Jujuy: -Maru (productora) Ay, chicos, ¿para qué hablo? Santiago, te dije.

Sposato: -Ya estás en vivo. Ya está.

Ángel: -¿Pero vos estas contratada por Andy? ¿Te pagan?

Jujuy: -No, no me pagan.

Ángel: -Te hicieron pasar un re mal momento y encima no podés contar...

Jujuy: -Me quiero matar. Veamos si me dejó un mensajito. Es que no puedo seguir hablando más. Este llamado es... Voy a ver. Dejame ver. No, está bien. Siéntense que arrancamos.

Yanina Latorre: -No seas miedosa. No es tu jefe. Libertad de expresión, amor.

Jujuy: -Ay, yo nunca me meto en quilombo con nada... Me dice que no se pierdan el programa, este sábado.

Después, Jiménez continuó dando detalles del tremendo cara a cara de las actrices, pero volvió a recibir un llamado a su celular. “Sigue llamando”, expresó la periodista tras ventilar demasiados detalles sobre lo sucedido en la grabación.

Escándalo en Telefe: la feroz pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese que terminó en gritos y llantos

Andrea Rincón y Belén Francese son dos reconocidas figuras del mundo del espectáculo que en las últimas horas protagonizaron una fuerte polémica cara a cara. Todo ocurrió en las grabaciones de PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, en el que diferentes figuras de la farándula se presentan a contar sus historias de vida. En en próximo envío que todavía no se mostró en pantalla, las dos divas tuvieron un tenso ida y vuelta que estuvo a punto de terminar de la peor manera.

Luego de conversar con los testigos, Ángel de Brito detalló lo ocurrido en LAM. De acuerdo a su relato, todo comenzó cuando estaban en plena ronda de preguntas y Kusnetzoff desafío a pasar al frente a todos aquellos "que tuvieron una noche increíble". A pesar de que parecía una pregunta inocente, desencadenó una fuerte pelea entre Francese y Rincón.

"Belén Francese, dijo: 'Yo pasé una noche increíble y ella (señalando a Andrea Rincón) me quiso levantar'. Así, fresca. Rincón dijo 'no me acuerdo, ¿Qué pasó acá?'. Y ahí se desbordó todo", comenzó De Brito. Y agregó, Rincón reaccionó y se defendió con un contundente descargo contra la modelo: "Esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto. Yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar. Además, me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota".

Como si eso fuera poco, la actriz mandó al frente a Francese con un dato desconocido sobre su vida privada: "Y no quedó ahí, porque Rincón seguía caliente y le dijo: ‘Vos también estabas en la misma, no sé qué hablás’, hablando del consumo”, remarcó el conductor de América TV. "Ahí se puso mal Belén y dijo 'no, yo nunca estuve en esa, ni a palos'. Gritos, llantos... Andy le dijo si no le quería pedir disculpas y Rincón le dijo ‘lamento romperte el corazón, pero jamás te tiré onda, lo único que vos querés, Francese, es pegar un portal’”, cerró el periodista. Por ahora, no se sabe si Telefe emitirá el fragmento completo o si hará un recorte del escándalo.