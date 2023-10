El escándalo en los pasillos de Telefe que Andy Kusnetzoff no esperaba: "No está bien"

Filtran el tenso momento que se vivió en los pasillos de Telefe para una de las grabaciones de PH: Podemos Hablar. El escándalo que Andy Kusnetzoff no esperaba.

En Telefe ocurrió una situación sumamente tensa que alertó a todos en medio de las grabaciones de un programa importante. Se trata de PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, quien quedó sorprendido por la pelea inesperada que se dio en ese contexto y causó revuelo en el mundo de la televisión.

El sábado 9 de septiembre, PH: Podemos Hablar volvió a la pantalla de Telefe después de su última aparición a fines de 2022. Por el momento, no viene teniendo el rating que la gerencia de programación espera ya que la última emisión del 7 de octubre, perdió con Mirtha Legrand, y sumado a eso, se filtró un escándalo en los pasillos del canal.

Las protagonistas de este hecho son Andrea Rincón y Belén Francese, quienes son dos de las invitadas para el programa del sábado 14 de octubre. "Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era", detalló Laura Ubfal en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo, en LAM, ciclo que conduce Ángel De Brito por América TV, también se hicieron eco de esta situación. "Andy dice que pasen al frente los que tuvieron una noche increíble. Belén le dijo a otra de las invitadas 'ella me quiso levantar'. Así, fresca", reveló. Para la sorpresa de todos, Belén Francese rompió el silencio con Primicias Ya y lanzó: "Creo que ella no está bien. Prefiero ni nombrarla y le deseo pronta recuperación. Es una mujer desequilibrada totalmente".

Alarma en la TV: Andy Kusnetzoff recibió la peor noticia en Telefe

A pesar de que históricamente el programa ha marcado buenas mediciones de rating, en las últimas horas no logró las expectativas del canal. La llegada de Mirtha Legrand a la TV después de más de un año fuera del aire significó un duro revés para Kusnetzoff.

La celebridad de El Trece recibió en su mesa a Javier Milei y Fátima Florez en su programa debut y, dada la relevancia coyuntural de los invitados, la diva logró impensados números de rating. Si bien la competencia entre Legrand y Kusnetzoff siempre ha marcado una ventaja para el segundo, la noche del 7 de octubre no se dio de esa manera.

Mirtha Legrand logró un promedio de 11.2 puntos, mientras que Podemos Hablar hizo 8.3. En algunos momentos de la competencia, la diva de los almuerzos casi duplicó a su adversario, lo que significa una nueva preocupación para las autoridades de Telefe respecto de sus noches de sábado.

"Vamos a comenzar los legendarios sábados. Porque yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Le mando un beso enorme a la gente de América, que son amorosos. Los quiero muchísimo. América no está, Telefe tampoco estaba. Que sí, que no... ríanse porque es gracioso y dramático al mismo tiempo. Y bueno, he vuelto a El Trece, queridos", pronunció Legrand al dar inicio a la primera emisión de la temporda 2023 de su programa.