Jorge Rial fue destrozado por Marianela Mirra: "Baboso y pajero"

Marianela Mirra, ex Gran Hermano que conoció allí a Jorge Rial, reapareció en los medios y destrozó al conductor.

En una semana agitada para Jorge Rial por su ruptura amorosa con Romina Pereiro, lo único que le faltaba al nuevo conductor de Sobredosis de TV (C5N) era la reaparición de Marianela Mirra. La ex Gran Hermano (GH) conoció en ese reality show al periodista y ahora lo humilló en vivo.

La cordobesa de 38 años intercambió mensajes de WhatsApp con Cinthia Fernández en plena emisión de Momento D, por El Trece, con relación a lo ocurrido con el ex Intrusos (América TV) en los últimos días. Además, en el estudio recordaron la polémica entre Rial y Mirra, cuando ella en el pasado mostró algunos mensajes muy subidos de tono de parte de él para intentar seducirla.

Marianela Mirra volvió y fulminó a Jorge Rial: "Me da asco"

La campeona de Gran Hermano 2007, certamen que precisamente condujo el periodista por Telefe, fue lapidaria con él. De hecho, recordó el calvario que le tocó vivir en 2014 cuando se desató un escándalo que terminó en la Justicia. Aquello sucedió luego de que ella acusara a "La Niña Loly", novia de Rial en aquel momento, de no dejarla entrar al panel de Intrusos por celos debido a un supuesto romance entre ellos.

La exparticipante del reality le escribió ahora a Cinthia Fernández. “La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y, además de querer manipular lo que tenía que decir, estaban permanentemente los comentarios de baboso y pajero. Yo me quise morir, porque hasta ahí había buena onda", disparó.

Además, Mirra recordó la etapa en la que saltó a la fama cuando apenas tenía 23 años y volvió a disparar contra Rial: "Cuando llegué a Buenos Aires la presión fue terrible. Yo no soy una carmelita descalza, pero no me metí con él. Me da asco, jamás se me cruzó por la cabeza (ser su pareja)".

En la misma dirección, Marianela Mirra especificó: "Lo único más triste aún es que me mandó a (Matías) Morla, su íntimo amigo abogado, a decirme que si yo no me retractaba por las redes iba contra mi familia, a meterlos presos. Por eso no aparecí nunca más". Y agregó que "esa es la historia, ni más ni menos".

Jorge Rial condujo algunas ediciones de Gran Hermano.

"Me dan asco los tipos así. Mucho tiempo estuve sin hacer nada. No por falta de apoyo, sino que no quedé bien ante esta situación, como le hubiera pasado a cualquier persona. Recién hoy estoy volviendo a la normalidad y con el respeto de todos", remarcó Marianela con relación a los mensajes que Rial le mendaba y al acoso virtual que recibió.

"El que no lo entendió, bueno... Síganles dando trabajo a él y a Luis Ventura, son nefastos", se quejó Mirra, que cerró: "No me quedan ganas de saber más de este medio".