Carmen Barbieri apuró a Jorge Rial y disparó: "Esto nunca lo conté"

Carmen Barbieri lanzó fuertes dardos contra Jorge Rial y le hizo una picante advertencia con una revelación sumamente profunda.

Carmen Barbieri estalló de furia contra Jorge Rial. A raíz de la escandalosa separación con Romina Pereiro, y de que hubiera comentarios por parte de Pampito -panelista del programa de la capocómica-, el conductor le advirtió a la presentadora que hace unos años él la ayudó a que no terminara "en la cárcel". Como consecuencia, ella lo apuró y decidió revelar una dolorosa historia personal.

Durante el programa Mañanísima, emitido por Ciudad Magazine TV, Carmen se refirió a los comentarios que hizo Rial y le marcó la cancha con un picante comentario. "Despertaron al monstruo de Rial. Yo no le tengo miedo a nadie. Desde que estuve a punto de morir, dije 'el universo me dio una oportunidad más. ¿Qué me voy a enojar?'", disparó.

Luego de que el ex-Intrusos asegurara que la salvó de terminar en prisión, la presentadora de TV lo desmintió y sostuvo: "No iba a ir presa. Yo esto nunca lo conté, pero sí le agradecí a Rial, aunque diga cualquier cosa de mí. No me importa". Y volvió a lanzar fuertes dardos contra él: "Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas, pensando que soy mujer y que hay que cuidarla. Largá todo. Vení que te espero".

Carmen Barbieri manifestó su furia contra Jorge Rial.

Qué hizo Jorge Rial por Carmen Barbieri para evitar que terminara presa

De acuerdo a la versión de Carmen Barbieri, estuvo lejos de terminar en prisión. "Nunca iba a ir prensa". En tanto, recordó: "Él llamó a un amigo de la AFIP, que no me salvó la deuda, pero vimos cómo la podía pagar. El hijo de Santiago Bal era mi contador, yo ni tocaba la plata. Entonces, cuando Santiago se va de mi casa, me cae la AFIP con una deuda que yo ni tenía idea que existía. Era una deuda millonaria".

Acerca del gesto de Rial, y de la relación que tiene actualmente, indicó: "Y con Jorge puedo enojarme y contestarle. Pero siempre digo que soy una agradecida porque después de mi separación (de Santiago Bal) me encontré con una deuda impresionante, y él me llamó, me ofreció una charla. Yo fui a su despacho y charlé". "Él se portó muy bien conmigo. De esto hace 10 años. En diciembre terminé de pagar la deuda. Gracias a Rial y a su amigo pude hacer una moratoria", añadió Carmen.

Cómo fue que Jorge Rial echó a Carmen Barbieri de Intrusos

En Mañanísima, Carmen Barbieri recordó cómo fue el día en que Jorge Rial la despidió de Intrusos en el Espectáculo, en 2003: "Me echó de América. Me echó elegantemente. Yo estaba haciendo mi programa, Cómplices y testigos. En ese momento Viviana Canosa estaba en otro canal al mismo tiempo que Intrusos y esa semana ella estaba con un punto arriba".

"En ese momento no se hablaba tanto del rating, hoy es moneda corriente. Y les pregunté a Luis Ventura y a Marcela Coronel: ‘¿Cómo se sienten de que la Canosa esté arriba?’”, agregó, la capocómica, quien todavía no puede olvidarse de la forma en la que le dijo adiós al programa.