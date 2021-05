Ella sorprendió con su aspecto diferente y hubo comentarios de todo tipo.

Aunque Gran Hermano parece haber quedado apenas como un recuerdo exitoso de la televisión abierta argentina hasta el momento, en estas últimas horas volvió a estar en el centro de la escena en las redes sociales gracias a Marianela Mirra, ya que la campeona en la edición de 2007 del reality show que se transmitía por Telefe publicó algunas fotos a través de su cuenta oficial de Instagram (@marianelamirra_ok) que sorprendieron a sus más de 22 mil seguidores.

La mediática exparticipante del programa decidió cambiar su color y su corte de pelo, y así se presentó: “Adiós al morocho, hola al rubio”. "Siempre fui excesiva, volvió el corto”, agregó la cordobesa de 37 años, que acompañó así su comentario con una imagen que lo ratifica. Si bien en la actualidad está alejada de los canales, se sabe que estudió leyes, se convirtió en abogada y ahora ejerce dicha profesión en Buenos Aires.

El notable cambio de look de Marianela Mirra, la ex Gran Hermano.

Qué fue de la vida de Marianela Mirra, la ex Gran Hermano Argentina

"Male" Mirra le había hecho "la fulminante" a Diego Leonardi y lo había eliminado de esa manera, en un instante que es uno de los más recordados de la historia del certamen. Incluso, gracias a ello, se había quedado con el cariño del público, que la llevó a la victoria en la final.

Aguerrida, estratega, inteligente y también simpática, ahora se alejó de los medios luego de aquel escándalo con Jorge Rial, ya que supuestamente había tenido un romance con el conductor según los rumores que fueron de público conocimiento en ese entonces.

Marianela exhibió además cómo va paso a paso su cambio físico producto de muchas horas de entrenamiento en el gimnasio, una dieta alimentaria especial y demás. El esfuerzo dio sus frutos y ella se muestra orgullosa, aunque sabe que "no es una tarea fácil mantenerse así".

Sin embargo, ante las sospechas de que se había retocado la cara por parte de los fanáticos, ella aclaró que no se hizo ninguna cirugía estética en el rostro. Y, por último, atacó a quienes se mofaron con comentarios hirientes por haber transformado su imagen: “Si no te gusta, no me mires”, sentenció.